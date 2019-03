Voici une Information autour du jeu Dragon Quest XI :Square-Enix a annoncé la diffusion d'une deuxième émission en direct pour le jeu Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age S au Japon. Celle-ci aura lieu le 27 mars 2019 et comprendra l'intégralité des doubleurs du jeu, aux côtés d'une partie de l'équipe de développeurs. Cette présentation mettra l'accent sur la présentation du gameplay et du contenu présentés dans le dernier Nintendo Direct...Source : https://www.gonintendo.com/stories/331577-dragon-quest-xi-echoes-of-an-elusive-age-s-japanese-live-stream