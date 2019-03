Voici des Informations concernant le jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Le jeu Sekiro : Shadows Die Twice est sur le point de passer les 107 000 joueurs simultanés sur Steam :- Ceci en fait le plus grand lancement sur PC cette année- Le titre accumule le troisième plus grand nombre de joueurs simultanés pour un titre japonais- Il est probable qu'il batte le jeu Dark Souls 3 pour devenir le plus important lancement d'un jeu From SoftwareA noter que Microsoft organise sur Twitter ce concours :La console est magnifique je trouve...Source : https://twitter.com/Xbox/status/1108775280368205824