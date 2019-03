Voici une Information concernant le jeu Sekiro : Shadows Die Twice :A Auchan et à Leclerc, il sera à moins de 52 euros.Il sera à moins de 53 euros à Carrefour.La Fnac et Amazon le vendent moins de 55 euros.A Micromania, il sera à 69.99 euros. Pour rappel, le jeu sortira demain, sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://www.micromania.fr/sekiro-shadows-die-twice-89171.html