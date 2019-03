Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Special Reserve Games, un éditeur spécialisé dans les sorties physiques à tirage limité, a mis à jour la page de publication de son site Web. La page des jeux à venir présente un titre remarquable qui n’a pas encore reçu de sortie physique : GRIS. Cela signifie qu'une édition physique du jeu GRIS est en préparation sur Nintendo Switch en 2019. En attendant plus de détails...Source : https://nintendosoup.com/girs-physical-release-coming-this-year-for-switch/

Like

Who likes this ?

posted the 03/19/2019 at 07:33 PM by link49