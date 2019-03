Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Il semble que les utilisateurs du jeu aient remarqué qu'avec le dernier correctif, le jeu a connu une downgrade assez important. Même s’il est possible que seul l’éclairage soit affecté, l’éclairage joue un rôle important dans la sensation de jeu et l'Occlusion ambiante semble avoir été complètement supprimé. Voici deux images de comparaison ci-dessous de la version 1.00 du jeu et du dernier correctif 1.06 :L'occlusion ambiante est une technique d'éclairage qui donne à la lumière un aspect très réaliste en fonction de la géométrie réelle de la pièce. Il suffit de regarder à nouveau les images ci-dessus et de constater l'absence d'ombres autour de la plupart des objets. La jambe de l'homme adossée au bar en est le parfaite exemple.Il n’est pas rare que les développeurs apportent des modifications subtiles aux textures et à l’éclairage de leur jeu au moyen de correctifs. Cependant, il n’y a pas cette mention dans les notes de mise à jour. L’éclairage n’est même pas mentionné, et la chose la plus proche est un vague «petits changements et problèmes de texture». Pour corriger e problème, il faut désinstaller le jeu et le réinstaller. Reste à voir si Rockstar corrigera cela plus tard...Source : http://coin-drop.com/red-dead-redemption-2-graphics-downgrade-latest-patch