Voici une Information autour de la Saga Monster Hunter :Pour célébrer le 15e anniversaire de la franchise Monster Hunter, Capcom a publié une vidéo spéciale présentant tous les titres de la série au fil des ans. Cela commence à partir de Monster Hunter, qui a été commercialisé sur Ps2 en 2004, jusqu'à Monster Hunter XX en 2017 et à Monster Hunter World en 2018, avec l'extension Iceborne à venir cette année :C’est intéressant de voir l’évolution de la franchise. De nouveaux monstres emblématiques sont introduits, les graphismes sont considérablement améliorés et plusieurs nouveaux mécanismes de jeu (comme le combat sous-marin de Monster Hunter Tri) sont introduits. Cependant, le gameplay de base consistant à chasser des monstres et à maîtriser différents types d'armes à mesure que vous récupérez des matériaux et des ressources pour obtenir un meilleur équipement reste le même. Monster Hunter World Iceborne sortira à l'automne 2019 et comprend de nouveaux équipements, de nouveaux mouvements, une nouvelle région avec plusieurs localités à explorer et bien sûr de nouveaux monstres. La version Xbox One et la Ps4 sortiront d’abord puis la version PC plus tard. Reste à voir si le Monster Hunter sur Nintendo Switch sera annoncé dans les jours à venir…Source : https://gamingbolt.com/monster-hunter-15th-anniversary-video-highlights-the-franchises-evolution