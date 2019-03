Voici des Informations concernant une exclusivité Ps4, Judgment :Judgement, le dernier spin-off de la franchise Yakuza, sortira sur les territoires européens et américains le 25 juin sous forme physique. Toutefois, certains peuvent accéder au jeu quatre jours avant, le 21 juin donc, via un achat numérique sur le PlayStation Store.C'est une proposition intéressante de l'éditeur japonais SEGA, qui rejoint les rangs des autres fournisseurs en offrant un moyen de jouer un titre en avance. Bien que ce ne soit pas aussi flagrant, il s'agit d'une situation qui n'est pas si différente de celle de l'accès anticipé d'une semaine pour ANTHEM su PC et Xbox One via EA Access, ou de trois jours pour The Division 2 pour les acheteurs de Gold Edition. Voici quelques caractéristiques du jeu :- les joueurs peuvent basculer entre les voix japonaises et anglaises à tout moment de la partie.- les sous-titres changent en fonction de la piste audio sélectionnée, japonais ou anglais. Les sous-titres vocaux japonais sont présentés de manière à représenter l'expérience traditionnelle de Yakuza.- la localisation de Judgment a été gérée en interne par la talentueuse équipe de localisation de la série Yakuza de SEGA of America.Reste à voir si le jeu aura droit à sa Démo aussi chez nous un peu avant sa sortie...Source : https://www.pushsquare.com/news/2019/03/judgment_comes_west_in_june_early_access_for_playstation_store_purchases