Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La fiche sur l‘eShop du jeu Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy nous dévoile que le titre de Capcom sortira chez nous le 09 avril prochain. Il pèsera 1.7 Gb, et contrainte niveau langues le japonais et anglais. Le français et allemand sortiront plus tard eux…Source : https://www.resetera.com/threads/ace-attorney-trilogy-now-up-for-preload-on-switch-eshop-releasing-april-9th.102011/