Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Saints Row : The Third – The Full Package sera lancé sur Nintendo Switch le 10 mai, a annoncé l'éditeur Deep Silver. Pour rappel, le jeu Saints Row : The Third est sorti sur Ps3, Xbox 360 et PC en novembre 2011.Capcom a annoncé les jeux Resident Evil, Resident Evil 0 et Resident Evil 4 sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop sortiront le 21 mai. Les réservations commenceront le 28 février. Aux USA, une collection Resident Evil Origins comprenant Resident Evil et Resident Evil 0 sera disponible au détail. En Europe, une version commerciale n'est pas prévue...Sources : https://gematsu.com/2019/02/saints-row-the-third-the-full-package-for-switch-launches-may-10 et https://gematsu.com/2019/02/resident-evil-resident-evil-0-and-resident-evil-4-for-switch-launch-may-21