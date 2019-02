Netflix frappe encore un très gros coup, avec Formule 1 : Pilotes de leur destin. La F1 vue de l'intérieur, ça se passe sur Netflix le 8 Mars.Par les producteurs de "Amy" et "Senna", cette série pénètre dans les coulisses de la Formule 1 à la rencontre des familles, des équipes et des pilotes derrière les visières dans un documentaire exclusif. Une vitesse inégalée, un portrait sans précédent.

Who likes this ?

posted the 02/24/2019 at 01:20 AM by leblogdeshacka