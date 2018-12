Voici une "Information" concernant la Xbox One :J'ai utilisé ce site : https://www.xbox.com/en-US/live/year-in-review/home mis à disposition par Microsoft pour effectuer un petit historique sur ma Xbox one cette année :Et je n’ai pas fini d’y jouer jusqu’au 31 décembre...Source : https://www.resetera.com/threads/your-xbox-year-in-review-2018-is-now-available.87664/