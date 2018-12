Voici une Rumeur autour d’un jeu à paraître aussi sur Nintendo Switch :La version Nintendo Switch disparaît peu à peu chez les revendeurs. Malheureusement, le jeu pourrait ne pas sortir sur Nintendo Switch en même temps que les autres plates-formes. En effet, l’image ci-dessous sur le site Web du jeu indique que la version Nintendo Switch est simplement «à venir», sans date de sortie, contrairement aux versions PS4 et Xbox One où il est indiqué clairement que le jeu sera lancé sur ces consoles le 21 juin 2019. En attendant une réponse officielle d’Activision…Source : https://nintendosoup.com/crash-team-racing-nitro-fueled-for-switch-release-date-still-uncertain-now-listed-as-coming-soon/

posted the 12/16/2018 at 08:12 PM by link49