Voici une Information concernant le jeu Kingdom Hearts III :Il y a êu, Square-Enix a dévoilé un nouveau trailer, mettant en avant le Monde de Raiponce. On commence par un compratifi permettant de voir les différences entre le film et le jeu :Puis le travail effectué entre 2015 et 2018 :Pour rappel, le jeu sortira le 29 janvier chez nous sur Ps4 et Xbox One...Source : https://gearnuke.com/kingdom-hearts-3-vs-disneys-tangled-comparison/