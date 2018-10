Voici mon Premier Avis sur le jeu Assassin's Creed Odyssey :Tout d'abord, je précise que j'y joues sur la première Xbox One, et que j'en suis à environ 24 heures de jeu.Une chose qui saute aux yeux, c'est que le jeu est visuellement impressionnant, encore plus lors des cinématiques. Les personnages sont bien représentés, et les environnements trés riches. Je précise d'ailleurs que je n'ai eu pour le moment aucun bug.Le petit clin d'oeil au film 300 au début colle parfaitement au jeu, tout comme les musiques. Le scénario est aussi intéressant, le tout soupoudré de tragédie familiale, et les quêtes, même annexes, restent plaisantes à faire.La maniabilité a été amélioré je trouve, avec des combats plus dynamiques, une caméra mieux maitrisée et un arbre de compétence trés riche. Le jeu explore même de nouveaux terrains, en empruntant un peu à d'autres.Il y a un petit côté Red Dead Redemption : Undead Nightmare avec la chasse des Animaux Légendaires je trouve.Ainsi qu'un petit côté Far Cry Primal/Far Cry 5 avec le dressage des Animaux Sauvages, bien qu'ils meurrent assez vite une fois face à nos adversaire.Le jeu dégage même quelque chose d'épique, la période de la Grèce antique étant retransripte à la perfection. Seul petit bémol, le cheval sert limite à rien, préférant arpenter la carte à pieds pour être sûr de ne rien louper au passage. La carte du jeu est aussi immense, liassant entrevoir une durée de vie collosale.Le jeu a égalément quelques passages tragiques, lourds en émotion. Et des passages assez drôled, comme avec l'oeil du cyclope et la chèvre par exemple. Les choix multiples, à la Mass Effect/Dragon Age ajoute une dose de RPG, de plus en plus présente dans ce titre.Enfin, bref, même s'il reste assez peu d'éléments des anciens Opus, du moins son essence, le jeu est maintenant plus orinté et défini comme un RPG occidental, un peu dans la veine du jeu The Witcher III : Wild Hunt, la lourdeur de l'Inventaire en moins, dans ce qu'il y a de meuilleur.Ubisoft signe selon moi un des jeux marquants de 2018, le meuilleur Opus de la Saga et un GOTY en puissance...Source : member15179.html