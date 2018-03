Le film Shazam est actuellement en cours de tournage, et nous avons droit a des photos.Zachary Levy interprète le rôle principale du film. Le costume est vraiment sympa je trouve.Billy Batson, un adolescent, devient le super-héros Captain Marvel lorsqu'il prononce ce mot magique : "Shazam!". Ses capacités sont la combinaison des pouvoirs de six dieux et héros de l'ancien monde, dont les initiales forment cette parole magique : la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure."Dans quelle merde je me suis mis encore !!!!"Le film est réalisé par David F. Sandberg.Au casting, nous retrouverons, Zachary Levi, Grace Fulton, Mark Strong,Asher Angel, Jack Dylan Grazer et Cooper Andrews.Petite scène de combat entre Shazam et le Dr Thaddeus Sivana.Le film sortira en salle le .... Pas de date pour le moment.