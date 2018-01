Le programme de Février est dévoilé et voici la liste des séries et films qui sont et seront disponibles en Janvier.-King Kong-American Gangster-Bob l’éponge saison 1-Avatar le dernier maitre de l'air saison 1 à 3-Arrow saison 6 un épisode/semaine-Altered Carbon-Corps et Âmes-The Interview-The Trader (Sovdagari)-The Ritual-GreenHouse Academy saison 2-Gossip Girl (enfin, je vais me faire cette série)-First Team-Everythings Sucks saison 1-Kingsman-American Sniper-Full Metal Alchemist-Sevend Second-Mute-Marseille saison 2-Les Chevaliers du Zodiaques-Netflix voudrait acheter Europa Corp la société de Luc Besson. Société estimée a 150 millions € quand même. Enfin Luc Besson devrait réaliser des films pour Netflix avec pour budget 30 millions € chacun.Pas mal pour lui, malgré l'échec de Valérian et la cité des milles planètes-The CW vient de commander un reboot de Roswell.Le reboot semble en effet vouloir légèrement vieillir ses personnages puisque l'intrigue se resserrera autour d'une jeune femme, dont les parents sont des immigrants sans papiers, qui retourne à contrecoeur chez elle, à Roswell. Elle découvre alors que celui dont elle était amoureuse à l'adolescence est devenu policier mais surtout qu'il est un extraterrestre qui a caché ses aptitudes et sa véritable nature sa vie entière. Elle va alors protéger son secret tandis qu'il va chercher à en savoir plus sur ses origines. En marge de la renaissance de leur histoire d'amour, l'inquiétude grondera puisque le gouvernement, appliquant une politique de terreur autour de la présence d'extraterrestres sur terre, menacera leur futur...-DC va sortir en 2019 sa propre plate-forme de streaming et il prépare du lourd. En plus des séries Titans, Young Justice : Outsiders et une série animé sur Harley Quinn, DC annonce une série sur Metropolis. La série suivra les aventures Lois Lane et Lex Luthor " alors qu'ils enquêtent sur le monde des sciences obscures et les secrets sombres et bizarres de la ville ". Aux commandes de la série, les producteurs de Gotham.