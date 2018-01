Le Ys aura droit à une Limited Edition sur Switch. Pour le moment, pas d'info sur le prix et pas de confirmation pour chez nous.À l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Une épée ouvre lettres-Un artbook-L'OST du jeu sur CDLe prix de cette édition est de 99$

posted the 01/11/2018 at 05:38 PM by leblogdeshacka