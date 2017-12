Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Nintendo a écoulé durant le premier jour de commercialisation 30 000 Nintendo Switch en Corée du sud. Une bonne nouvelle, qui devrait permettre aux studios coréens qui ont déjà annoncé être intéressé, de soutenir fortement et sur la durée la console de Nintendo…Source : https://twitter.com/ZhugeEX/status/938609362125443073

posted the 12/07/2017 at 08:42 PM by link49