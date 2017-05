Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Il y a quelques jours, on a appris que Nintendo commercialiserait un nouvel accessoire pour la Nintendo Switch le 23 juin prochain, au prix, selon les rumeurs, de 90 euros. Cependant, il existe un moyen de l’avoir moins cher :En passant par le Service après-vente de Nintendo, il est possible d’avoir tous les accessoires au prix de 60 euros. Toujours 30 euros d’économisés…Source : https://twitter.com/4lyena/status/863290424605237248

posted the 05/13/2017 at 09:33 AM by link49