Voici le Top France allant du 27 mars au 02 avril 2017 d’après Gfk-SELL :Les jeux Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix fait son entrée dans les différents classements, Mass Effet Andromeda est toujours dans les différents classements, Horizon Zero Dawn gagne quelques places et The Legend of Zelda : Breath of the Wild est toujours présent dans les différents classements, et Pokemon Sun reste stable dans le classement 3DS…Source : http://www.sell.fr/