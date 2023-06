Final Fantasy VII Rebirth : la bande-annonce surprise, et la promesse d'un lancement début 2024 !

Geoff Keighley nous a fait son petit troll, mais au moins, après la vanne, on l'a eu notre première vraie bande-annonce de(et pourquoi pas au PS Showcase ?), la « suite du remake qui n'est pas totalement un remake » fourni avec un beau up graphique, preuve que le full « New Gen » ça sert à quelque chose.Sortie toujours garantie pour début 2024, exclusivement sur PlayStation 5 pour le moment… et sur 2 Blu-Ray !!