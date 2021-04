Note : 04/20

Sur la base d'arguments objectifs et vérifiables, qui sont des faits et non des avis :

Spoiler :



Quelques scènes émouvantes de l'original sont finalement plus du tout émouvantes compte tenu du fait que certains personnages ne meurent pas.

La note n'est pas une moyenne de tous les aspects du jeu mais est un ressenti global sur le jeu.On commence par le seul côté positif du jeu. Les musiques "remixées" ou "inspirées" de l'original sont très appréciables => notamment celles de combat avec "Fighting".Côté graphisme, rien d'inattendu on a un très beau jeu et qui ne lagg pas. Seul quelques bugs très rares dans les décors d'arrières plans mais qui restent très très rares. Au-delà le jeu est quand même très réussi sur ce point.Allié ensemble, la mise en scène générale du jeu est très appréciable. Les cinématiques sont prenantes.Les problèmes commencent déjà.Contextuellement, il faut noter qu'il y a un vrai gap entre FF6 et FF7 en termes de difficulté. FF6 a non seulement un boss final plus dur, mais globalement le jeu est lui aussi beaucoup plus dur.FF7 n'étant pas particulièrement difficile, FF7 R fait l'exploit de rendre le jeu encore plus facile que l'original à cause de nombreux aspects du gameplay dont on va pouvoir abuser :- La capacité de contre sur Cloud qui est totalement débile et fait que le boss final ne peut absolument pas jouer- Les capacités d'Aerith (pas surprenant en termes de fan service) qui sont elles aussi totalement pétées (double magie, protections à gogo, et d'autres compétences de dégâts assez incroyables).Au-delà de cette difficulté inexistante, rien ne pose réellement problème dans le jeu si ce n'est le dernier niveau de la simulation Shinra en mode difficile qui fait office de très mauvais boss optionnel à combattre (aucune histoire associée) qui posera un peu de challenge, et encore...Fort heureusement, de nombreux éléments viennent aider à augmenter la difficulté du jeu (impossibilité d'avoir plus d'une magie "tout", l'IA qui fait quasiment rien si tu ne le contrôles pas, les invocations que pour certains combats, etc...) mais en vain. Le jeu est une promenade de santé.Les compétences sont quant à elles là pour moderniser le jeu. Le but n'étant pas d'être une pale copie de l'original c'est plutôt bien pensé au départ mais finit par être une véritable catastrophe. Au-delà de vouloir mettre vos ennemis en état de "choc" avec toutes les compétences à cet effet ; une fois que cet état est atteint il vous faudra bourriner avec la compétences qui va multiplier les dégâts en état de choc. On arrive donc à une conclusion très simpliste et pas très recherché le but étant nullement de reprendre entièrement un gameplay vieux d'il y a des années lumières mais qui était déjà révolutionnaire pour l'époque ; mais l'incapacité à proposer un gameplay digne de ce nom pour un jeu de son temps.On a aussi bien sur le mode classique qui est un "faux" tour à tour et qui n'est pas non plus un semi tour à tour m car le jeu continue de jouer "normalement" mais effectue un certain nombre d'actions automatiquement (comme parer, esquiver...).Le jeu ressemble beaucoup à un jeu de couloir, où très peu de liberté est accordé au joueur pour explorer le jeu lui-même et trouver de l'annexe à faire ; contrairement à l'original ce qui en faisait sa force.Là cela consiste à parcourir des dongeons interminables faisant partie de l'histoire principale du remake et sans intérêt (je pense notamment au dongeon des trains hantés, j'en fais encore des cauchemars..., où la mission avec Jessie)Le mode difficile ne propose que très peu d'intérêt et de challenge supplémentaire à refaire le jeu une fois qu'on a maitrisé les contres et les choc des ennemis.Le jeu multiplie les incohérences et les libertés quant à l'original.Je m'attendais à quelques twists du fait que ce soit un remake mais pas jusque-là.Il se trouve que Sephiroth "a l'air" je suis prudent parce-que c'est qu'une partie du jeu et on ne sait pas tout encore mais en tout cas a l'air totalement différent de l'original. Ce qui n'est pas sans incohérence car sans être allé à Nibeilhem nous ne sommes pas censés savoir grand chose de lui.- Il est évident que le but recherché est de vendre le plus de parties possibles en rallongeant artificiellement le jeu par du contenu inintéressant et inutile (trains hantés, missions de jessie, et de nombreuses parties du jeu qui ne servent à rien comme la danse ou alors toute la partie avec Aerith dans le bidonville). De plus, tous les dongeons sont beaucoup longs que dans l'original pour les mêmes raisons citées.- Le scénario a été très largement modifié (Shinra, Sephiroth, Aerith notamment) pour répondre au fan service, être plus doux avec Avalanche et faire en sorte que le développement de certains personnages soient plus rapides (Sephiroth et Aerith notamment) contrairement à la trame principale qui elle est extrêmement lente.