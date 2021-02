Introduction :

Mon top 10 jeux vidéos. Je ne rentre pas extrêmement dans les détails pour laisser place au débat à vos top 10 pour qu'on puisse ouvrir la discussion et les échanges.J'essaie aussi d'être objectif et de ne pas faire l'impasse aux possibles défauts que peut avoir certains jeux de ce top.Ce top 10 n'est pas réalisé en fonction de la popularité ni de ce que les jeux ont pu apporter à l'univers des jeux vidéos en général mais bien de mon ressenti en termes d'expérience de jeu.Je juge en général les jeux sur les critères suivants (sans forcément d'ordre d'importance mais dans son ensemble) :- Scénario (y compris la narration)- Mise en scène / OSTs (y compris graphismes, dans une moindre mesure)- Gameplay (y compris la difficulté dans une moindre mesure)- Durée de vie (globalement dans une moindre mesure)J'ai conscience de ne pas faire dans l'originalité. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Scénario, OST (Aeris theme, Opening theme, Fighting...) mise en scène, narration, gameplay, progression des personnages : tout est vraiment incroyable non-seulement pour l'époque mais toujours maintenant. C'est difficile de rivaliser avec un jeu qui a vraiment marqué sur tous les critères.Certainement l'une des plus grosses claques dans mes expériences "jeux vidéos". Moi qui ne connaissais la série que de nom et qui n'avait toujours pas eu l'occasion d'y jouer, j'ai été submergé dans le jeu dès les premières minutes. Le scénario est pas complètement dingue mais la mise en scène est incroyable et le gameplay vraiment explosif. Sans compter que le jeu contient l'une de mes OST de combat préféré (Rivers in the desert - Shoji Meguro). Je compte me faire tous les persona / SMT bien qu'ayant commencé par le dernier.En réalité, je ne considère pas P4 Golden comme étant moins bon que P5R si je le compare sur des critères objectifs. Selon moi, il dispose même d'un meilleur scénario et une meilleure panoplie de personnages. Néanmoins, il y a eu une vraie volonté sur P5 d'accrocher le grand public ; de ce fait P5 et même plus encore P5R dispose d'une mise en scène et d'une narration bien plus prenante. Cela me fait dire que j'ai préféré "un tout petit peu plus" P5R à Golden mais c'est vraiment de très très très peu.Si j'ai adoré ce jeu, ce ne sera pas pour la difficulté complètement débalancée. Etant majoritairement ultra-facile sauf pour le dongeon de Wiegraf où il est possible de se retrouver en totale PLS et de devoir recommencer le jeu si notre héros est pas adapté pour le 1vs1. Sans ajouter le dongeon juste après où il y a une possibilité de game over si aucun de nos perso a assez de "speed" pour empêcher la cible à sauver d'aller se suicider sur les ennemis.Trêve de précision, scénaristiquement, le jeu est prenant sans être complètement fou. Mais en termes de narration et de mise en scène, Final Fantasy Tactics réussi un coup magistral là où Tactics Ogre était beaucoup moins fort. Un gameplay plutôt simpliste car majoritairement, même si les variations sont assez multiples et bien pensées, le jeu ne nous pousse pas dans nos retranchements à devoir penser à une équipe multi-task (contrairement à tactics Ogre).Bien moins populaire que le 7, Final fanstasy 6 reste un excellent jeu pour autant. Contrairement à FF7 et même la majorité des final fantasy qui ont suivi, le choix des personnages dans l'équipe offre réellement des possibilités différentes.Scénaristiquement très réussi (notamment grâce à Kefka, qui restera l'un des vilains les plus charismatiques du monde des jeux vidéos) avec un déroulé beaucoup plus mature que la plupart des final fantasy qui ont suivi après.Une énorme claque. Même si le fait de faire des choix dans un jeu vidéo n'a pas été inventé par ce jeu : le mélange entre thriller & interactivité reste néanmoins très réussi.Sans Tactics Ogre, pas de Final fantasy tactics !Tactics Ogre réussi là où Final fantasy tactics (qui est sur beaucoup de plan une copie de Tactics Ogre mais grand public) est beaucoup moins bon.Des choix beaucoup plus impactants, des possibilités de gameplay beaucoup plus complexes dans le choix de son équipe, une difficulté beaucoup plus corsée sans être infaisable.Resonance of fate réussi là où beaucoup de jeux échouent (notamment FF7 Remake). Rien que pour ça je le place dans mon top 10.S'il y a une réelle volonté concernant les RPGs modernes de vouloir effacer le tour à tour, ROF prend le pari de mélanger à la fois l'action en temps réel et le tour à tour (on pourrait appeler ça du semi tour à tour au final).Le pari est totalement réussi et l'expérience de jeu franchement prenante, si le reste n'est pas complètement dingue (scénario, OSTs, etc...) cet aspect-là du jeu restera ancré.Le ou l'un des meilleurs RPGs de la PS3. C'est comme si le terme "mise en scène" avait été crée pour ce jeu ! Rien que pour ça je le place dans mon top 10.Seul défaut, le online n'est pas forcément très réussi selon moi, mais ce n'est pas forcément le but du jeu.Une autre énorme claque, un jeu complètement "what the fuck" autant par son gameplay que son scénario. Si le jeu ne plaira évidemment pas à tout le monde, il m'a moi complètement épaté.Je n'arriverais pas moi-même à exprimer par des mots à quel point le scénario et la mise en scène du jeu sont complètement décalés, il faut y jouer pour le ressentir.Une difficulté réellement hors du commun et très frustrante surtout quand on joue en hard mais qui d'un autre côté donne une bonne expérience de jeu et une très grosse durée de vie. A chaque dongeon on se sent une énorme montée de satisfaction une fois arrivé jusqu'au bout.