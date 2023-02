[RAPPEL] State of Play à 22h00

En attendant l'heure du PlayStation Showcase (on continue d'attendre), Sony balancera ce soir à 22h00 son premier State of Play de l'année, avec environ 45 minutes de show pour des jeux tiers et indépendants, un point concernant le catalogue à venir pour le PlayStation VR 2 et enfin un long aperçu (15 minutes) pourOn vous laisse avec la vidéo live ci-dessous :