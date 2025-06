Officiel : la Nintendo Switch 2 est le meilleur lancement de l'histoire dans le monde (et en France) Officiel : la Nintendo Switch 2 est le meilleur lancement de l'histoire dans le monde (et en France)

Qu'importe la couleur des voyants, la Nintendo Switch 2 a réussi son lancement et c'est même un euphémisme : avec 3,5 millions d'unités officiellement écoulées dans le monde en l'espace de 4 jours, jamais une console n'aura tapé aussi fort dans l'histoire du média, explosant le record de la PlayStation 5 et ses 3,4 millions en 1 mois (mais avec des ruptures massives).



Les détails des autres territoires :



- UK : Meilleur lancement d'une console Nintendo (+ de 113.000 unités)

- Espagne : Meilleur lancement d'une console (environ 108.000 unités)

- France : Meilleur lancement d'une console (environ 169.000 unités)



Oscar Lemaire qui rappelle que chez nous, la PS5 fut lancée à 107.000 unités, et la Switch 1 à un peu moins de 105.000.



Et pour info, Nintendo a donc fait en 4 jours plus de 20% de son objectif à atteindre pour le 31 mars 2026 (15 millions de Switch 2 vendues).