Pas de hausse de prix non plus pour Battlefield 6

A l'instar de, le futurne sera pas concerné par éventuelle taxe capable de faire passer le prix de 69 à 79$, donc 89€ chez nous. Cela valide la promesse du PDG d'Electronic Arts, affirmant de nouveau face aux investisseurs qu'aucune hausse du genre n'était dans les plans de l'entreprise, ou en tout cas jusqu'à l'horizon 2027.Après on le sait, l'éditeur a 1000 façons d'augmenter ses revenus par skins et Battle Pass magiques, surtout quand on nous annonce que le nouveau FPS de DICE n'est pas à prendre comme un simple nouvel épisode mais « une plate-forme à part entière ». Chose qu'ils ont d'ailleurs tenté avec le, sans succès.On se rend du coup compte que hormis Nintendo et précisément le cas, personne n'a encore osé franchise le pas. Seul Microsoft a voulu s'approcher de la ligne rouge avecavant de faire marche-arrière, sans pour autant affirmer que ce revirement concernera d'autres jeux comme