Quoi qu'il arrive, Hollow Knight Silksong sera présent à la GamesCom, et jouable !

Cela tiendrait presque du miracle si l'on n'avait pas cessé d'y croire (par exemple, on n'y croit plus) mais cette fois les choses sont concrètes :va enfin donner des nouvelles concrètes de par sa présence sur le stand Xbox de la future GamesCom, avec bornes jouables sur PC… et sur la ROG Xbox Ally X.Peut-être une date de sortie d'ici-là, que ce soit pour la conférence d'ouverture ou dans un éventuel Nintendo Direct ?En attendant, pour ceux qui se rendront à Cologne du 20 au 24 août, voici quelques-uns des jeux placés sur le stand Xbox :(uniquement présentation vidéo)