Suikoden : un troisième rendez-vous début août

Cette semaine, nous attendons la confirmation d'un certain rendez-vous mais Konami nous en propose un autre pour la prochaine, le 5 août à 13h00 (heure FR), celui du troisième « Suikoden Live » qui sera sans nul doute l'occasion de faire une nouvelle mise au point sur, épisode inédit fort joli mais surtout F2P à l'attention du PC et du mobile.Avec 1h30 de show annoncé, les fans croisent déjà les doigts pour un peu plus que cela, ou au poins où nous en sommes, un éventuel portage du précité sur consoles...