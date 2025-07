Capcom : ventes en chute libre de Monster Hunter Wilds, et nouvelle audience pour Devil May Cry Capcom : ventes en chute libre de Monster Hunter Wilds, et nouvelle audience pour Devil May Cry

Sur un nuage depuis très longtemps, Capcom vient probablement de prendre sa première gifle depuis plusieurs années avec le cas Monster Hunter Wilds. Certes, le départ fut tonitruant avec plus de 10 millions de ventes mais l'effervescence a laissé place à la déception par la faiblesse du contenu, et le bouche-à-oreille a motivé bien des indécis à seulement attendre.



L'impact est aussi immédiat que cruel : moins de 500.000 ventes sur l'ensemble du printemps (mars à juin), soit encore moins que les increvables vieux Resident Evil et à peine mieux que Monster Hunter Rise…



La vraie surprise vient de Dante : grâce au soutien de la série Netflix, Devil May Cry a attiré une audience neuve avec 1,78 million de ventes pour le cinquième épisode, et tout de même 1 million de plus en combinant la compilation HD et le 4 en Special Edition.



Meilleures ventes de Capcom du 1er avril au 30 juin 2025 :



1. Devil May Cry 5 : 1,78 million (10,5 millions au total)

2. Resident Evil Village : 923.000 (12,23 millions)

3. Resident Evil 4 Remake : 706.000 (10,62 millions)

4. Resident Evil 7 : 635.000 (15,42 millions)

5. Devil May Cry HD : 594.000 (2,76 millions)

6. Street Fighter 6 : 538.000 (5,2 millions)

7. Devil May Cry 4 Special Edition : 495.000 (3,5 millions)

8. Resident Evil 2 Remake : 482.000 (15,89 millions)

9. Monster Hunter Wilds : 477.000 (10,58 millions)

10. Monster Hunter Rise : 389.000 (17,56 millions)



Pour info, parfaitement conscient d'avoir merdouillé avec Monster Hunter Wilds, Capcom vient d'annoncer que le nouveau mode de difficulté des quêtes ainsi que le nouveau système de talismans aux compétences diverses arriveront dans la MAJ du 13 août (au lieu d'attendre septembre).