Xbox génère toujours plus de sous (Game Pass inclus), SAUF sur le hardware Xbox génère toujours plus de sous (Game Pass inclus), SAUF sur le hardware

Encore un peu de blabla fiscal avec le rapport trimestriel de Microsoft (1er avril au 30 juin 2025) dont l'activité JV est de nouveau en hausse de 10 % sur les revenus par rapport à 2024, soit 5,53 milliards de dollars en revenus (la question sur les éventuels bénéfices reste un sujet tabou). Un nouveau record pour le marque Xbox, lié à plusieurs choses :



- Un rythme de sorties beaucoup plus soutenu.

- Beaucoup de gros succès sur PlayStation 5.

- Des revenus Game Pass records, avec 5 milliards de dollars générés sur un an (mais en prenant en compte l'augmentation des prix en septembre 2024).



Et si Xbox terminera bien cette année 2025 avec plusieurs sorties majeures (Gears Reloaded, Black Ops 7, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2) en plus d'une probable première vague de portages sur Switch 2, tout cela ne cache pas la problématique continue sur le hardware : -22 % au printemps 2025 (baisse constante depuis 2021). Et malgré de bonnes intentions, peu probable que le deal avec Asus pour la ROG Ally Xbox change quelque chose.



Enfin, le mot qui fâche : pendant que plusieurs studios subissaient des licenciements et autres annulations (dont Perfect Dark et Everwild), Microsoft dans sa totalité a généré 100 milliards de dollars de bénéfices nets en un an.