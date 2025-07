La franchise Horizon a gagné plus de 5 millions de ventes sur les deux dernières années

L'affaire opposant Sony et Tencent pourra éventuellement se terminer avec une poignée de mains (et un gros chèque) mais de tout cela ressortira quoi qu'il arrive une information : dans les premiers documents judiciaires, Sony révèle que sa franchisepèse aujourd'hui 38 millions de ventes, soit 5 millions de plus depuis 2 ans.On imagine que ce up est davantage lié aux ventes sur la longueur deet le remaster deplutôt que l'oublié, et que l'on soit fan ou non, on n'est surtout pas prêt de laisser la licence au repos avec actuellement en chantiers chez Guerrilaet surtout. Ce dernier n'arrivera probablement pas avant la PlayStation 6, la priorité étant officiellement faire au pendant multi.