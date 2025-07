PS Plus Essential : les prochains jeux du service PS Plus Essential : les prochains jeux du service

Sony publie la liste des prochains jeux PlayStation Plus concernant tous les paliers d'abonnement dont le plus bas (Essential) avec en tête d'affiche Lies of P qui récemment refait l'actualité avec son extension et l'arrivée d'un mode (relativement) facile. Rappelons en outre qu'une suite a été mise en chantier il y a quelques temps.



Le Soulsborne coréen sera accompagné le 5 août de l'éternel DayZ et My Hero : One's Justice 2. En bonus, pour les 15 ans du service, une foule de nouveaux avatars seront proposés gratos dont du God of War Ragnarok, Cyberpunk 2077 et Hogwarts Legacy.