Demon Slayer 2 : nouveau trailer à J-7, future MAJ gratuite et Season Pass

Nous approchons du lancement de(5 août) et SEGA nous en propose un « pré-launch trailer », qui est en quelque sorte comme un trailer de lancement mais avant le trailer de lancement.Le plus important se situe ailleurs : l'annonce de Muzan Kibutsuji en renfort prochain via une MAJ gratuite, mais également un habituel Character Pass bien payant en rapport direct avec le prochain film.