HELL is US : petite plongée dans les donjons

Projet le plus attirant de Nacon depuisil y a bientôt deux ans,nous revient avec une nouvelle présentation de gameplay montrant les donjons qui, l'instar de tout le reste du jeu, seront à explorer librement et dans l'ordre souhaité, sans le moindre indicateur autres que divers indices afin de pousser l'exploration et « l'instinct » de chaque joueur.Lancement prévu le 4 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, et à prix réduit pour tous (49,99€).