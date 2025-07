Après Ueda, Hideo Kojima critique à son tour l'industrie sans originalité des AAA Après Ueda, Hideo Kojima critique à son tour l'industrie sans originalité des AAA

Hideo Kojima a le don de faire parler de lui, et cette fois sans rapport avec un jeu mais pour une critique acerbe de l'industrie. En coïncidence finalement avec les récents propos de Fumito Ueda (Ico, The Last Guardian…) évoquant que tout semblait désormais avoir été fait en terme de gameplay, le créateur de Death Stranding et à une autre époque Metal Gear Solid a indiqué auprès du quotidien canadien SSENSE être particulièrement « déçu de l'état de l'industrie ».



Il pointe notamment la conférence du Summer Game Fest où la plupart des jeux montrés semblaient identique dans la structure, impliquant un joueur devant combattre « soit un extra-terrestre, soit un monstre médiéval », reconnaissant néanmoins que le média a besoin de ses AAA standards mais qu'il continue aujourd'hui de trouver beaucoup plus d'intérêt envers les jeux indépendants. Et pour bien enfoncer le clou, il revient sur le fait d'avoir récemment visité un studio « réputé » (identité maintenue secrète) et être reparti déçu de ce qu'on lui avait montré, à savoir un jeu d'infiltration apparemment pas très impressionnant. Le studio concerné appréciera...



L'un des points qui tient à coeur chez Kojima est que le réalisateur doit s'impliquer plus que la moyenne pour parvenir à retranscrire une certaine fidélité, qu'importe l'univers. Il évoque notamment le fait que « Les créateurs de jeux militaires ne savent probablement même pas démonter une arme ou tirer avec » (ce que lui sait faire, ayant suivi des entraînements dédiés), rebondissant sur l'un de ses fantasmes évoqués en début de mois : son envie un jour de la jouer cosmonaute avec les entraînements qui vont avec, pour rester ensuite plusieurs mois dans une station spatiale et obtenir tous les éléments pour créer un nouveau type d'expérience vidéoludique. Bon courage.