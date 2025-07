Steam : un joli départ pour Grounded 2 Steam : un joli départ pour Grounded 2

L'affaire semble bien partie pour Obsidian (et Eidos Montréal qui participe au projet) : pour son lancement en Early Access, Grounded 2 s'est offert un pic d'audience à quasiment 50.000 joueurs… battant de suite le record du premier (32.000) mais on n'oubliera pas que celui-là n'avait pas bénéficié d'une sortie simultané avec le Microsoft Store (et le Game Pass).



De fait, pas de temps à perdre et voici la première feuille de route pour cette suite qui disposera de plusieurs années de suivi (mais au-delà de sa 1.0) avec une mise à jour majeure par saison, chacune apportant tout un tas de nouveaux éléments et bestioles, en plus d'une compatibilité Steam Deck (en fin d'année) et tout ce qui touche aux mutations dans un an. Remarquons aussi que trois éléments de la feuille de route sont encore tenus secrets, probablement en rapport avec des éléments majeurs (du genre nouvelles zones) qui seront abordés en temps voulu.