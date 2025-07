USA : au printemps 2025, 6 des 10 meilleures ventes de jeux PS5 étaient des jeux Xbox USA : au printemps 2025, 6 des 10 meilleures ventes de jeux PS5 étaient des jeux Xbox

Évoqué à plusieurs reprises, la domination software de Microsoft sur PlayStation 5 durant le printemps 2025 est de nouveau confirmé par un rapport Circana livrant un rapport cumulant toutes les données du printemps (mars/avril/juin donc), avec 6 places accaparées par la marque Xbox. Comme le dit l'analyse Mat Piscatella, une situation inimaginable il y a encore 10 ans, preuve encore qu'il est difficile de prédire avec certitude l'avenir de ce marché.



(Note : pour rappel, Kepler Interactive n'étant pas référencé par Circana/NPD, il est tout à fait normal de ne pas voir apparaître Clair Obscur : Expedition 33)





TOP 10 des ventes PlayStation 5 aux USA de mars à juin 2025 (physique+numérique) :



1. Forza Horizon 5 (Microsoft)

2. The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered (Microsoft)

3. MLB The Show 25 (Sony)

4. Call of Duty : Black Ops 6 (Microsoft)

5. Doom : The Dark Ages (Microsoft)

6. Indiana Jones et le Cercle Ancien (Microsoft)

7. Minecraft (Microsoft)

8. Assassin's Creed Shadows (Ubisoft)

9. Grand Theft Auto V (Take-Two)

10. WWE 2K25 (Take-Two)