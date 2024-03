[LEAK] Henderson : les specs de la PlayStation 5 Pro [LEAK] Henderson : les specs de la PlayStation 5 Pro

Des documents soient disant volés, ça pullule sur la toile sans même chercher à en établir la véracité (il y en a 500 sur des Nintendo Direct si ça vous intéresse) mais parfois, y a du vrai bien réel. Tom Henderson qu'on ne présente plus atteste en effet que le leak des specs de la PlayStation 5 Pro apparu plus tôt dans la journée est totalement fiable, donnant donc les choses suivantes :



- Calcul de rendu 45% plus rapide que sur PS5

- 2-3x Ray-Tracing (x4 dans certains cas)

- 33.5 Teraflops (serait-ce un « Monstre »?)

- PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

- Compatibilité 8K, ajoutée dans de futurs kits de développement

- Toujours une architecture custom



Henderson ajoute (et rappelle que) :



- La résolution 8K sera pour un nouveau mode Performance

- Les first-party disposent des kits depuis septembre 2023

- Les tiers depuis janvier 2024

- Le lancement aurait lieu pour fin 2024 mais un report est envisageable