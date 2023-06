Charts Japon : Final Fantasy XVI signe (peut-être) l'un des pires démarrages de l'histoire de la série

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 19 au 25 juin 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Une semaine attendue car marquée par le lancement deque l'on peut d'ores et déjà qualifié de bien décevant : 336.027 ventes physiques, soit le pire démarrage de la franchise depuis l'ère PlayStation 1, car à moins d'un ratio supérieur à 50 % sur le numérique, il n'atteint même pas les 694 262 de. Et encore, ce dernier a aussi eu sa (plus petite) part dématérialisé.Pour info, en chiffres de lancement :1): environ 2,5 millions2): environ 2,1 millions3): environ 1,9 million4): environ 1,8 million5): environ 1,7 million6): environ 1,55 million7): environ 1,4 million8): environ 700.0009): environ 650.00010): environ 340.00011): environ 240.000Concernant le hardware, la Switch ne demande son avis à personne pour repasser au-dessus des 100.000 tandis que la PlayStation 5 signe l'une de ses meilleures semaines, et que la Xbox Series semble retrouver un bon rythme de croisière même s'il faut noter que la grande majorité des ventes sont à nouveau des modèles S.