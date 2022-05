Switch : Nintendo espère approcher des 130 millions d'ici la fin de l'année fiscale (mars 2023) Switch : Nintendo espère approcher des 130 millions d'ici la fin de l'année fiscale (mars 2023)

Même si elle a déjà plus de 5 ans de carrière derrière elle, et aborde donc théoriquement son dernière cycle, la Switch continue de se maintenir généralement dans les sommets des classements de part et d'autres du monde, aidée il est vrai par la pénurie de composants qui impacte les consoles de Sony et Microsoft.



Pour autant, la Switch paye aussi le prix du manque de stock et la nouvelle fermeture de ligne de productions en Chine dû au rebond du Covid, et selon les sources de Nikkei, Nintendo tablerait sur une nouvelle baisse des ventes pour l'année fiscale en cours (d'avril 2022 à mars 2023).



Le constructeur espère tout de même 20 millions de consoles supplémentaires durant cette période, du moins dans le meilleur des cas vu que si les fermetures perdurent, le résultat sera encore inférieur. Si en revanche, tout se passe bien, la Switch atteindra donc la barre des 128 millions en mars 2023, dépassant la PlayStation 4 et la GameBoy pour atteindre le top 3, derrière la DS et la PS2 (toutes deux à plus ou moins 155 millions).