Playstation 5
C'est via Twitter encore une fois, que NateTheHate2 évoque le fait qu'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain Naughty Dog, est bien prévu pour 2027.
La seconde confirmation d'une personne ultra fiable après celle de Jason Schreier qui évoquait mi-2027.
Une sortie l'année prochaine donnerait donc, probablement, un nouveau trailer du jeu pour cette année.
TGA? State of Play ? On sera fixé dans moins de 6 mois.
posted the 07/28/2026 at 05:38 PM by jenicris
TLou online a été annulé ça arrive
Ensuite ils ont sortie le remake de TLOU 1 ( qui s'est vendu à plus de 6/7 millions d'après les estimations)
La serie TLOU a rapporté aussi pas mal de sous et a boosté les ventes de Part 2.
7 ans pour une nouvelle IP Ambitieuse dans ce contexte c'est plus que raisonnable. Si tu compare CD projekt n'a rien sortie non plus depuis 2020, et tout un tas de studio.
mibugishiden
Tu sais très bien qu'on leur a demandé de faire un TLOU online GaaS entretemps
Et "rentable" c'est un studio qui, avec Uncharted, TLOU et je l'espère Intergalactic demain a permis de vendre beaucoup de consoles Sony, connais tu le concept de system sellers ?
Même si le premier trailer du jeu ne m’a pas spécialement emballé et convaincu.
J’ai hâte d’en voir/savoir plus avec une longue séquence de gameplay en immersion. J’ai une confiance totale en Naughty Dog !
God of War Laufey en février, Intergalactic en juin et Until Dawn 2 pendant l’été.
Janvier Kena Scars of Kosmora Surement décalé j'imagine.
Février God of War Laufey
Juillet Intergalactic: The Heretic Prophet
Octobre Until Dawn 2
Et qui sait on aura peut-être un jeu de la Team Asobi en toute fin d'année vu que ça fera plus de 3 ans qu'ils auront sortit Astrobot.
Intergalacdisk - The Heretic Gamer
Mi-2028 only démat pour faire chier
Sony va vouloir rentabiliser le jeu un max vu que Naughty Dog fait dodo depuis 2020
Tout ce foin pour toujours donner plus d'argent à Sony
Pour les amoureux du physique j'espère qu'il sera pas retardé à 2028, la marge à l'air minimale, entre ce qui serait un an de la sortie du jeu et un an demi pr le full demat
La plupart veulent juste dire merde à la PS6 full démat en passant...
Pourquoi tu me parles de gens qui supportent le physique ?
Si vous supportez le physique, et les devs, ça serait bien déjà d'éviter les dislikes sur Wolverine qui n'a rien à voir avec !
Merci au revoir
Mais bon, je sais même pas pourquoi j'alimente le débat, de toute manière ta seule motivation, c'est de te convaincre que t'es le personnage principal qui fait tout bien et que t'as toujours raison.
walterwhite je crois que tu t'es gourré de destinataire.
J'ai eu cet conversation avec des gens et ils sont tous lucides, c'est chiant mais c'est comme ça !
Maintenant moi je fais même pas référence à ce combat perdu d'avance dans tous les cas, pour vous, mais à ceux qui sont anti playstation tout d'un coup ! C'est pas comme si ils avaient décidé de revendre la branche à des incapables. Ils voient le marché et ça fache.
A moins de vous en tenir à vos convictions d'être anti sony et de ne plus rien acheter histoire d'envoyer un clair message, faut pas l'ouvrir.
Acheter en physique maintenant va rien changer, vous êtes un public de niche, et l'audience majoritaire ne figure pas dans vos stats donc bon.
deathegg Sorry, vous avez une pp qui se ressemble.
Et…Fuck SONY…les jeux physiques faut les choper d’occaz pour pas leur filer un rond. Et tant pis pour leurs studios.
gamerdome au fait merci, tu m'as donné une très bonne idée l'autre jour. Je compte prendre aussi deux versions physique d'Intergalactic et j'en garderai une bien précieusement sous blister.
Qui sait dans 5 - 10 ans ce que ça vaudra ? si il n'y a aucun rétropédalage de Sony d'ici là.
Mais perso j'étais pas sérieux, je suis pas du genre à garder un truc 20 ans en attendant qui prennent éventuellement de la valeur, et même s'il en prend, ça sera pas énorme à mon avis.
Après pour l'objet, une pièce d'histoire, le DERNIER disque, ça peut être sympa.
En plus le jeu se passe dans univers rétro-futuriste, avec notamment des disque dans un jukebox... drôle de coïncidence.
Après Intergalactic, c'est quoi le planning
En tous cas hâte d'en voir plus!