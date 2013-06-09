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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/28/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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NateTheHate2 : Intergalactic est bien prévu pour 2027
Playstation 5


C'est via Twitter encore une fois, que NateTheHate2 évoque le fait qu'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain Naughty Dog, est bien prévu pour 2027.
La seconde confirmation d'une personne ultra fiable après celle de Jason Schreier qui évoquait mi-2027.

Une sortie l'année prochaine donnerait donc, probablement, un nouveau trailer du jeu pour cette année.

TGA? State of Play ? On sera fixé dans moins de 6 mois.
Twitter NateTheHate2 - https://x.com/natethehate2/status/2082135332464492697
    tags : naughty dog ps5 intergalatic
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    Who likes this ?
    posted the 07/28/2026 at 05:38 PM by jenicris
    comments (44)
    beppop posted the 07/28/2026 at 05:40 PM
    L'année de folie que va avoir sony l'année prochaine wow
    altendorf posted the 07/28/2026 at 05:41 PM
    Donc gameplay au State of Play de septembre en principe.
    mibugishiden posted the 07/28/2026 at 05:43 PM
    7 ans pour faire un jeu, les mecs sont pas du tout rentables pour Sony, d'une maniere generale les studios Sony en Amerique c'est pas ca.
    akinen posted the 07/28/2026 at 05:46 PM
    mibugishiden 14 ans pour le prochain
    mrvince posted the 07/28/2026 at 05:48 PM
    Déjà ?
    beppop posted the 07/28/2026 at 05:49 PM
    mibugishiden oui quand tu décides d'oublier tout le contexte

    TLou online a été annulé ça arrive
    Ensuite ils ont sortie le remake de TLOU 1 ( qui s'est vendu à plus de 6/7 millions d'après les estimations)
    La serie TLOU a rapporté aussi pas mal de sous et a boosté les ventes de Part 2.

    7 ans pour une nouvelle IP Ambitieuse dans ce contexte c'est plus que raisonnable. Si tu compare CD projekt n'a rien sortie non plus depuis 2020, et tout un tas de studio.
    wickette posted the 07/28/2026 at 05:50 PM
    Ce serait top , j'adore ce studio

    mibugishiden
    Tu sais très bien qu'on leur a demandé de faire un TLOU online GaaS entretemps

    Et "rentable" c'est un studio qui, avec Uncharted, TLOU et je l'espère Intergalactic demain a permis de vendre beaucoup de consoles Sony, connais tu le concept de system sellers ?
    jenicris posted the 07/28/2026 at 05:50 PM
    mibugishiden nouvelle IP en comptant la pre prod, classique pour un AAA de nos jours
    marcus62 posted the 07/28/2026 at 05:51 PM
    Du coup je le vois bien arriver pour juin 2027 comme The Last of Us Part II.

    Même si le premier trailer du jeu ne m’a pas spécialement emballé et convaincu.
    J’ai hâte d’en voir/savoir plus avec une longue séquence de gameplay en immersion. J’ai une confiance totale en Naughty Dog !

    God of War Laufey en février, Intergalactic en juin et Until Dawn 2 pendant l’été.
    aozora78 posted the 07/28/2026 at 05:51 PM
    Prédictions :
    Janvier Kena Scars of Kosmora Surement décalé j'imagine.
    Février God of War Laufey
    Juillet Intergalactic: The Heretic Prophet
    Octobre Until Dawn 2

    Et qui sait on aura peut-être un jeu de la Team Asobi en toute fin d'année vu que ça fera plus de 3 ans qu'ils auront sortit Astrobot.
    jasonduval posted the 07/28/2026 at 05:53 PM
    La seule vraie exclu qui fait envie,autre chose que wolverine et laufey, naughty dog a au moins les couilles de sortir une nouvelle iP et va pleinement exploiter la console, les derniers soldats
    gamerdome posted the 07/28/2026 at 05:59 PM
    Il sera sans doute le dernier jeu AAA first party de Sony sur Blu-ray.

    Intergalacdisk - The Heretic Gamer
    vers0 posted the 07/28/2026 at 06:10 PM
    Cool deux jeux a m'acheter sur ma pro en 2027
    djfab posted the 07/28/2026 at 06:23 PM
    Naughty dogs a sûrement encore progresser depuis TLOU 2. Ce jeu va faire très très mal ! Hâte de voir le gameplay !
    spartan1985 posted the 07/28/2026 at 06:23 PM
    J'hésite a garder ma Pro pour ce titre et Until Dawn 2 une fois Wolverine plié.
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 06:25 PM
    Si même les insiders tentent de détourner l'attention avec leurs vieux leaks inutiles, on est pas sorti de l'auberge...
    jenicris posted the 07/28/2026 at 06:31 PM
    tripy73 il répond juste à une question
    zekk posted the 07/28/2026 at 06:38 PM
    tripy73 ?
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 06:43 PM
    jenicris : yes j’ai vu après
    thauvinho posted the 07/28/2026 at 06:52 PM
    Curieux de voir le gameplay
    icebergbrulant posted the 07/28/2026 at 06:53 PM
    Je n’y crois pas du tout
    Mi-2028 only démat pour faire chier

    Sony va vouloir rentabiliser le jeu un max vu que Naughty Dog fait dodo depuis 2020
    jenicris posted the 07/28/2026 at 06:54 PM
    icebergbrulant ça sera le jeu de Escayg
    ravyxxs posted the 07/28/2026 at 07:07 PM
    On va bien voir les hypocrites ANTI SONY CREVE ON VEUT PLUS DE TOI qui vont acheter le jeu en cachette. Regardez vous bien dans une glace en ce moment même

    Tout ce foin pour toujours donner plus d'argent à Sony
    supasaiyajin posted the 07/28/2026 at 07:20 PM
    J'avoue que j'hésite à l'acheter en physique sous blister si c'est le dernier jeu ND et PlayStation sur disque. Juste au cas où s'il prend de la valeur.
    51love posted the 07/28/2026 at 07:20 PM
    Je le vois bien en vitrine technique pour un nouvel hardware, que ce soit la PS6 et/ou la PlayStation Portable.

    Pour les amoureux du physique j'espère qu'il sera pas retardé à 2028, la marge à l'air minimale, entre ce qui serait un an de la sortie du jeu et un an demi pr le full demat
    adelfhitlor posted the 07/28/2026 at 07:26 PM
    Ce serait une bonne nouvelle je n'aurais pas à le skip.
    deathegg posted the 07/28/2026 at 07:33 PM
    ravyxxs ravyxxs Donc si on est pro-physique mais qu'on achète les derniers jeux que Sony veut bien donner en physique pour dire "regardez on achete bien du physique, on veut que le physique reste" on est hypocrite....whoa....

    La plupart veulent juste dire merde à la PS6 full démat en passant...
    escobar posted the 07/28/2026 at 07:35 PM
    Ça sera la dernière grosse exclu à sortir en physique
    ravyxxs posted the 07/28/2026 at 07:40 PM
    deathegg Arrête de faire celui qui comprend pas ni ne sait lire, j'expose les gens qui ont décidé D'ETRE ANTI SONY et de souhaiter sa mort, donc là, au présent !

    Pourquoi tu me parles de gens qui supportent le physique ?

    Si vous supportez le physique, et les devs, ça serait bien déjà d'éviter les dislikes sur Wolverine qui n'a rien à voir avec !


    Merci au revoir
    deathegg posted the 07/28/2026 at 07:58 PM
    ravyxxs Les gens sont anti-sony parce que ce sont ceux qui affichent leur anti-physique avant tout. Y détestent pas leurs jeux mais comme ils sont lié à Sony, dur d'être impartial.

    Mais bon, je sais même pas pourquoi j'alimente le débat, de toute manière ta seule motivation, c'est de te convaincre que t'es le personnage principal qui fait tout bien et que t'as toujours raison.

    walterwhite je crois que tu t'es gourré de destinataire.
    ravyxxs posted the 07/28/2026 at 08:05 PM
    deathegg Ecoute, même si, ce que tu dis est vrai, ou que vous supportez, et que Sony décide de faire marche arrière, en attendant...EN ATTENDANT...on revient au même point ! Dans 4-6 ans, ça va passer full démat, donc supporter aujourd'hui le physique ou dans 4 ans, ça arrivera, c'est tout c'est le marché.

    J'ai eu cet conversation avec des gens et ils sont tous lucides, c'est chiant mais c'est comme ça !

    Maintenant moi je fais même pas référence à ce combat perdu d'avance dans tous les cas, pour vous, mais à ceux qui sont anti playstation tout d'un coup ! C'est pas comme si ils avaient décidé de revendre la branche à des incapables. Ils voient le marché et ça fache.

    A moins de vous en tenir à vos convictions d'être anti sony et de ne plus rien acheter histoire d'envoyer un clair message, faut pas l'ouvrir.

    Acheter en physique maintenant va rien changer, vous êtes un public de niche, et l'audience majoritaire ne figure pas dans vos stats donc bon.
    walterwhite posted the 07/28/2026 at 08:09 PM
    supasaiyajin idem, dans 10 ans il va côté ^^

    deathegg Sorry, vous avez une pp qui se ressemble.

    Et…Fuck SONY…les jeux physiques faut les choper d’occaz pour pas leur filer un rond. Et tant pis pour leurs studios.
    niflheim posted the 07/28/2026 at 09:56 PM
    Ca fait plaisir la confirmation de NateTheHate pour 2027. Plus qu'à espérer qu'il n y ai pas de report de dernière minute comme Naughty Dog est coutumier.

    gamerdome au fait merci, tu m'as donné une très bonne idée l'autre jour. Je compte prendre aussi deux versions physique d'Intergalactic et j'en garderai une bien précieusement sous blister.

    Qui sait dans 5 - 10 ans ce que ça vaudra ? si il n'y a aucun rétropédalage de Sony d'ici là.
    fan2jeux posted the 07/28/2026 at 10:12 PM
    Comme si sony voulait tout sortir avant 2028
    gamerdome posted the 07/28/2026 at 10:25 PM
    niflheim Fais toi plaiz

    Mais perso j'étais pas sérieux, je suis pas du genre à garder un truc 20 ans en attendant qui prennent éventuellement de la valeur, et même s'il en prend, ça sera pas énorme à mon avis.

    Après pour l'objet, une pièce d'histoire, le DERNIER disque, ça peut être sympa.

    En plus le jeu se passe dans univers rétro-futuriste, avec notamment des disque dans un jukebox... drôle de coïncidence.
    ouken posted the 07/29/2026 at 12:20 AM
    Le seul ND qui donne pas du tout envie ....
    azerty posted the 07/29/2026 at 12:41 AM
    mibugishiden Insomniac...

    Après Intergalactic, c'est quoi le planning
    brook1 posted the 07/29/2026 at 01:51 AM
    Vivement la grosse présentation bien vénère
    mibugishiden posted the 07/29/2026 at 05:21 AM
    beppop TLOU Online je doute fortement qu'ils aient mis le studio principal sur un projet comme ca, le remake de TLOU ca demande pas tant de ressources vu le peu de travail dessus, et la serie TV ca n'a pas mobilisé Naughty Dogs c'est pas un JV.
    sasquatsch posted the 07/29/2026 at 06:27 AM
    Déjà l'année prochaine ? ! Ce serait bien mais j'ai de fort doutes mais bon suis pas encore vraiment réveillé, c'est les tripes qui parlent, en tout cas c'est la dernière grosse cartouche de Sony avant de faire du full throttle vers la PS6... Que seulement une niche pourra se permettre... Ou a crédit pendant 2-3 ans
    nyseko posted the 07/29/2026 at 06:56 AM
    code-in-the-box ?
    jenicris posted the 07/29/2026 at 07:08 AM
    nyseko s'il sort en 2028 oui, mais vu que ça semble être 2027, non
    zanpa posted the 07/29/2026 at 07:43 AM
    j'y arrive pas avec le tronche de ce perso ... c'est vraiment le 0 charisme ... tu passes Joel à ça ...
    maxx posted the 07/29/2026 at 08:32 AM
    J'espère vraiment 2027 histoire d'avoir le jeu physique
    En tous cas hâte d'en voir plus!
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