SONY Waypoint
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Intergalactic : The Heretic Prophet
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name : Intergalactic : The Heretic Prophet
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Naughty Dog
genre : action-aventure
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 07/28/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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NateTheHate2 : Intergalactic est bien prévu pour 2027
Playstation 5


C'est via Twitter encore une fois, que NateTheHate2 évoque le fait qu'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain Naughty Dog, est bien prévu pour 2027.
La seconde confirmation d'une personne ultra fiable après celle de Jason Schreier qui évoquait mi-2027.

Une sortie l'année prochaine donnerait donc, probablement, un nouveau trailer du jeu pour cette année.

TGA? State of Play ? On sera fixé dans moins de 6 mois.
Twitter NateTheHate2 - https://x.com/natethehate2/status/2082135332464492697
    tags : naughty dog ps5 intergalatic
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    posted the 07/28/2026 at 05:38 PM by jenicris
    comments (22)
    beppop posted the 07/28/2026 at 05:40 PM
    L'année de folie que va avoir sony l'année prochaine wow
    altendorf posted the 07/28/2026 at 05:41 PM
    Donc gameplay au State of Play de septembre en principe.
    mibugishiden posted the 07/28/2026 at 05:43 PM
    7 ans pour faire un jeu, les mecs sont pas du tout rentables pour Sony, d'une maniere generale les studios Sony en Amerique c'est pas ca.
    akinen posted the 07/28/2026 at 05:46 PM
    mibugishiden 14 ans pour le prochain
    mrvince posted the 07/28/2026 at 05:48 PM
    Déjà ?
    beppop posted the 07/28/2026 at 05:49 PM
    mibugishiden oui quand tu décides d'oublier tout le contexte

    TLou online a été annulé ça arrive
    Ensuite ils ont sortie le remake de TLOU 1 ( qui s'est vendu à plus de 6/7 millions d'après les estimations)
    La serie TLOU a rapporté aussi pas mal de sous et a boosté les ventes de Part 2.

    7 ans pour une nouvelle IP Ambitieuse dans ce contexte c'est plus que raisonnable. Si tu compare CD projekt n'a rien sortie non plus depuis 2020, et tout un tas de studio.
    wickette posted the 07/28/2026 at 05:50 PM
    Ce serait top , j'adore ce studio

    mibugishiden
    Tu sais très bien qu'on leur a demandé de faire un TLOU online GaaS entretemps

    Et "rentable" c'est un studio qui, avec Uncharted, TLOU et je l'espère Intergalactic demain a permis de vendre beaucoup de consoles Sony, connais tu le concept de system sellers ?
    jenicris posted the 07/28/2026 at 05:50 PM
    mibugishiden nouvelle IP en comptant la pre prod, classique pour un AAA de nos jours
    marcus62 posted the 07/28/2026 at 05:51 PM
    Du coup je le vois bien arriver pour juin 2027 comme The Last of Us Part II.

    Même si le premier trailer du jeu ne m’a pas spécialement emballé et convaincu.
    J’ai hâte d’en voir/savoir plus avec une longue séquence de gameplay en immersion. J’ai une confiance totale en Naughty Dog !

    God of War Laufey en février, Intergalactic en juin et Until Dawn 2 pendant l’été.
    aozora78 posted the 07/28/2026 at 05:51 PM
    Prédictions :
    Janvier Kena Scars of Kosmora Surement décalé j'imagine.
    Février God of War Laufey
    Juillet Intergalactic: The Heretic Prophet
    Octobre Until Dawn 2

    Et qui sait on aura peut-être un jeu de la Team Asobi en toute fin d'année vu que ça fera plus de 3 ans qu'ils auront sortit Astrobot.
    jasonduval posted the 07/28/2026 at 05:53 PM
    La seule vraie exclu qui fait envie,autre chose que wolverine et laufey, naughty dog a au moins les couilles de sortir une nouvelle iP et va pleinement exploiter la console, les derniers soldats
    gamerdome posted the 07/28/2026 at 05:59 PM
    Il sera sans doute le dernier jeu AAA first party de Sony sur Blu-ray.

    Intergalacdisk - The Heretic Gamer
    vers0 posted the 07/28/2026 at 06:10 PM
    Cool deux jeux a m'acheter sur ma pro en 2027
    djfab posted the 07/28/2026 at 06:23 PM
    Naughty dogs a sûrement encore progresser depuis TLOU 2. Ce jeu va faire très très mal ! Hâte de voir le gameplay !
    spartan1985 posted the 07/28/2026 at 06:23 PM
    J'hésite a garder ma Pro pour ce titre et Until Dawn 2 une fois Wolverine plié.
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 06:25 PM
    Si même les insiders tentent de détourner l'attention avec leurs vieux leaks inutiles, on est pas sorti de l'auberge...
    jenicris posted the 07/28/2026 at 06:31 PM
    tripy73 il répond juste à une question
    zekk posted the 07/28/2026 at 06:38 PM
    tripy73 ?
    tripy73 posted the 07/28/2026 at 06:43 PM
    jenicris : yes j’ai vu après
    thauvinho posted the 07/28/2026 at 06:52 PM
    Curieux de voir le gameplay
    icebergbrulant posted the 07/28/2026 at 06:53 PM
    Je n’y crois pas du tout
    Mi-2028 only démat pour faire chier

    Sony va vouloir rentabiliser le jeu un max vu que Naughty Dog fait dodo depuis 2020
    jenicris posted the 07/28/2026 at 06:54 PM
    icebergbrulant ça sera le jeu de Escayg
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