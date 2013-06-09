Playstation 5
C'est via Twitter encore une fois, que NateTheHate2 évoque le fait qu'Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain Naughty Dog, est bien prévu pour 2027.
La seconde confirmation d'une personne ultra fiable après celle de Jason Schreier qui évoquait mi-2027.
Une sortie l'année prochaine donnerait donc, probablement, un nouveau trailer du jeu pour cette année.
TGA? State of Play ? On sera fixé dans moins de 6 mois.
posted the 07/28/2026 at 05:38 PM by jenicris
TLou online a été annulé ça arrive
Ensuite ils ont sortie le remake de TLOU 1 ( qui s'est vendu à plus de 6/7 millions d'après les estimations)
La serie TLOU a rapporté aussi pas mal de sous et a boosté les ventes de Part 2.
7 ans pour une nouvelle IP Ambitieuse dans ce contexte c'est plus que raisonnable. Si tu compare CD projekt n'a rien sortie non plus depuis 2020, et tout un tas de studio.
mibugishiden
Tu sais très bien qu'on leur a demandé de faire un TLOU online GaaS entretemps
Et "rentable" c'est un studio qui, avec Uncharted, TLOU et je l'espère Intergalactic demain a permis de vendre beaucoup de consoles Sony, connais tu le concept de system sellers ?
Même si le premier trailer du jeu ne m’a pas spécialement emballé et convaincu.
J’ai hâte d’en voir/savoir plus avec une longue séquence de gameplay en immersion. J’ai une confiance totale en Naughty Dog !
God of War Laufey en février, Intergalactic en juin et Until Dawn 2 pendant l’été.
Janvier Kena Scars of Kosmora Surement décalé j'imagine.
Février God of War Laufey
Juillet Intergalactic: The Heretic Prophet
Octobre Until Dawn 2
Et qui sait on aura peut-être un jeu de la Team Asobi en toute fin d'année vu que ça fera plus de 3 ans qu'ils auront sortit Astrobot.
Intergalacdisk - The Heretic Gamer
Mi-2028 only démat pour faire chier
Sony va vouloir rentabiliser le jeu un max vu que Naughty Dog fait dodo depuis 2020