- Inspiré des jeux classiques de la série Final Fantasy, en particulier FF5.



- Combats au tour par tour



- L'idée a germé il y a 6 ou 7 ans



- Le temps de développement a été bien plus court



- Les cristaux occupent une place centrale dans l'histoire, peut-être plus que dans n'importe quel autre jeu de la série FF



- L'histoire traite de la relation entre un père et son enfant



- Un peu comme une suite à FF4, 5 et 6



- Hommage aux Final Fantasy classiques



- Invocations d’Espers



- Intrigue inspirée de FF Brave Exvius



- Certains dialogues et scénarios remaniés



- Repensé pour les consoles



- Plus de 20 « Visions » dans le jeu



- Le combat est un mélange entre la personnalisation du système de Jobs de FF5 et les traits de caractère de FF6



- Système « Stagger »

« J’ai l’impression que beaucoup d’entre nous, créateurs qui avons grandi en jouant à des jeux au tour par tour, créons désormais nos propres jeux », explique-t-il. « On dirait qu’il y a une tendance générale à revisiter, voire à réévaluer ou à réinterpréter certaines des expériences que nous avons personnellement vécues quand nous étions plus jeunes. »

« Quand on parle de Clair Obscur, je pense que ce sont des créateurs qui ont grandi en jouant aux JRPG. »

« Les créateurs reviennent aujourd’hui sur leurs anciens projets, les revisitent et les réinventent », explique-t-il. « C’est peut-être aussi un facteur qui contribue à ce regain d’intérêt que nous observons actuellement. »

Encore plus de détails sur Final Fantasy Resonance !Le réalisateur de Final Fantasy Resonance explique que les RPG au tour par tour reviennent sur le devant de la scène parce que c'est le type de combat avec lequel les développeurs actuels ont grandi, et il suffit de jeter un œil à Clair Obscur : Expedition 33 pour s'en convaincre.Pour Furuya (directeur du jeu), si l’on voit de plus en plus de jeux au tour par tour, ce n’est pas simplement dû aux tendances du développement, mais parce que les développeurs réinterprètent ce avec quoi ils ont grandi.Furuya ajoute ensuite que ce genre de relation avec ses sources d’inspiration n’est pas propre aux jeux vidéo, et qu’on retrouve ce phénomène également dans les anime, les mangas et bien d’autres domaines.