Jason Schreier : Est-ce que Rocket Town sera dans le jeu ?



Naoki Hamaguchi : Oui, c'est l'un des éléments que nous avons dû modifier avec Rebirth. Oui.

Wutai ?



C'est l'un des lieux principaux. Yuffie y fait une apparition très remarquée, où elle expose son point de vue sur sa patrie. Donc si Wutai n'apparaît pas, je pense que les fans vont me le reprocher.

Le Highwind vous permettra-t-il de voler n'importe où ?



Nous voulons enrichir l'expérience de jeu. Piloter le Highwind occupe une place très importante dans le troisième volet. Je m'en tiendrai là.

Élevage de chocobos ?



Je ne peux pas me prononcer sur la reproduction proprement dite. Mais il y a un élément dans le troisième volet impliquant les Chocobos qui est un peu différent de Rebirth.

Irons-nous dans l'espace ?



Je garderai cela secret, mais étant donné que Rocket Town est un oui...

Allons-nous aller sous l'eau ?



C'est une question intéressante, car [Motomu] Toriyama s'est occupé de la partie sous-marine du jeu. Il s'est donc peut-être injecté là-dedans. Et je m'en tiendrai là.

La zone du Grand Glacier sera-t-elle aussi grande que dans le jeu original ?



Comme il s'agit d'un élément majeur du jeu, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais étant donné qu'à la fin de Rebirth, nous nous trouvons dans la Cité oubliée (et que dans la version originale, vous vous rendiez à l'auberge Icicle Inn à partir de là), je suppose que cela donne un indice sur la façon dont le troisième volet va commencer. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience.

C'est lors d'une interview de Schreier via Bloomberg qu'on en apprend plus sur le prochain FF de Square Enix:Le lendemain de l'événement Nintendo, j'ai rencontré Hamaguchi pour une longue interview au sujet de sa carrière (nous y reviendrons plus tard) et quelques indices sur ce qui nous attend. Square Enix n'a pas encore donné de titre à la troisième partie ni indiqué quand elle sortira — « J'espère que ce ne sera pas dans trop longtemps », m'a confié Hamaguchi — mais elle devrait être dévoilée cette année.Hamaguchi a laissé entendre que le troisième opus apporterait de nouveaux éléments de gameplay qui n'étaient pas présents dans les deux premiers. « Nous ne voulions pas que les trois opus soient une simple refonte du même jeu », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète. « Nous voulons nous assurer que chaque opus apporte son lot de nouveautés en termes d'échelle, tout en conservant cette fraîcheur à chaque nouvelle sortie. »Il a ajouté que son équipe « avait déjà mis en place les bases du gameplay » et qu'elle était en train de peaufiner et de perfectionner le jeu en vue de sa sortie.En 2023, Hamaguchi m'avait confié que l'un des secrets du succès de Rebirth résidait dans la fidélisation du personnel, ce qui a également été le cas pour ce troisième opus. « Je pense que près de 95 % du personnel de Rebirth a participé au troisième projet », avait-il déclaré.