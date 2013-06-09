profile
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 03/06/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2160
visites since opening : 7879024
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
Final Fantasy VII Remake Part III : nouvelles infos, confirmations, date de sortie dévoilé cette année
Playstation 5


C'est lors d'une interview de Schreier via Bloomberg qu'on en apprend plus sur le prochain FF de Square Enix:

Le lendemain de l'événement Nintendo, j'ai rencontré Hamaguchi pour une longue interview au sujet de sa carrière (nous y reviendrons plus tard) et quelques indices sur ce qui nous attend. Square Enix n'a pas encore donné de titre à la troisième partie ni indiqué quand elle sortira — « J'espère que ce ne sera pas dans trop longtemps », m'a confié Hamaguchi — mais elle devrait être dévoilée cette année.

Hamaguchi a laissé entendre que le troisième opus apporterait de nouveaux éléments de gameplay qui n'étaient pas présents dans les deux premiers. « Nous ne voulions pas que les trois opus soient une simple refonte du même jeu », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète. « Nous voulons nous assurer que chaque opus apporte son lot de nouveautés en termes d'échelle, tout en conservant cette fraîcheur à chaque nouvelle sortie. »

Il a ajouté que son équipe « avait déjà mis en place les bases du gameplay » et qu'elle était en train de peaufiner et de perfectionner le jeu en vue de sa sortie.

En 2023, Hamaguchi m'avait confié que l'un des secrets du succès de Rebirth résidait dans la fidélisation du personnel, ce qui a également été le cas pour ce troisième opus. « Je pense que près de 95 % du personnel de Rebirth a participé au troisième projet », avait-il déclaré.

Jason Schreier : Est-ce que Rocket Town sera dans le jeu ?

Naoki Hamaguchi : Oui, c'est l'un des éléments que nous avons dû modifier avec Rebirth. Oui.


Wutai ?

C'est l'un des lieux principaux. Yuffie y fait une apparition très remarquée, où elle expose son point de vue sur sa patrie. Donc si Wutai n'apparaît pas, je pense que les fans vont me le reprocher.


Le Highwind vous permettra-t-il de voler n'importe où ?

Nous voulons enrichir l'expérience de jeu. Piloter le Highwind occupe une place très importante dans le troisième volet. Je m'en tiendrai là.


Élevage de chocobos ?

Je ne peux pas me prononcer sur la reproduction proprement dite. Mais il y a un élément dans le troisième volet impliquant les Chocobos qui est un peu différent de Rebirth.


Irons-nous dans l'espace ?

Je garderai cela secret, mais étant donné que Rocket Town est un oui...


Allons-nous aller sous l'eau ?

C'est une question intéressante, car [Motomu] Toriyama s'est occupé de la partie sous-marine du jeu. Il s'est donc peut-être injecté là-dedans. Et je m'en tiendrai là.


La zone du Grand Glacier sera-t-elle aussi grande que dans le jeu original ?

Comme il s'agit d'un élément majeur du jeu, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais étant donné qu'à la fin de Rebirth, nous nous trouvons dans la Cité oubliée (et que dans la version originale, vous vous rendiez à l'auberge Icicle Inn à partir de là), je suppose que cela donne un indice sur la façon dont le troisième volet va commencer. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience.
Schreier/Bloomberg - https://bsky.app/profile/did:plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mgfvqsny6s2t?ref_src=embed
    tags : square enix final fantasy vii remake
    9
    Likes
    Who likes this ?
    pimoody, rbz, korou, burningcrimson, opthomas, wadewilson, sorakairi86, adamjensen, alucardhellsing
    posted the 03/06/2026 at 06:56 PM by jenicris
    comments (23)
    kikoo31 posted the 03/06/2026 at 07:12 PM
    vivement les news du jeu de la part de SE
    51love posted the 03/06/2026 at 07:17 PM
    Ça promet pas mal niveau ambition.

    Et le fait de faire évoluer le système de combat entre chaque partie c'est bien aussi, même s'il est déjà très bon, c'est tout en leur honneur

    Vivement la présentation et qu'on sache la date de sortie.
    brook1 posted the 03/06/2026 at 07:17 PM
    On va sûrement commencer le jeu au village Glaçons.
    snave posted the 03/06/2026 at 07:36 PM
    Que j'ai hâte, que j'ai hâte de cette part.3 Je vais le savourer comme il se doit.
    icebergbrulant posted the 03/06/2026 at 07:38 PM
    Hâte d’y jouer mais ce ne sera pas avant mars 2027 je sens
    wickette posted the 03/06/2026 at 07:54 PM
    icebergbrulant

    En même temps ils ont fait

    FFVII 2020
    FFVII rebirth début 2024
    FFVII part 3 2027

    Pour 3 gros AAA de cette qualité (qu'on aime ou pas on s'en fiche ça ne change rien à la quantité de boulot derrière) je trouve ça ultra efficace et bien plus productifs que d'autres équipes (surtout chez Square )
    zekk posted the 03/06/2026 at 08:11 PM
    fan2jeux posted the 03/06/2026 at 08:23 PM
    J ai toujours en tete la musique du village avant d aller au snowboard quand je pense au potentiel debut du jeu.
    Cet aspect cocon dans un environnent froid.
    fan2jeux posted the 03/06/2026 at 08:26 PM
    brook1
    Je pense plutot au village de cid, elle a été zappé a rebirth.
    Il y a deux passage dans les villages natales des perso, un avant le cratere et un apres pour une intro et une conclusion de l histoire du personnage concerné. Il faut passer par le village de cid pour introduire le probleme de cid
    khazawi posted the 03/06/2026 at 08:28 PM
    Final Fantasy, licence qui meurt à petit feu
    brook1 posted the 03/06/2026 at 09:19 PM
    fan2jeux La fin de Rebirth me laisse penser qu'ils vont au cratère nord. Je pense qu'ils vont inverser les événements, aller d'abord au cratère nord, et trouver un prétexte qui va les obliger à aller à Fusée City après.
    opthomas posted the 03/06/2026 at 09:27 PM
    Give it to me now
    kroseur posted the 03/06/2026 at 10:00 PM
    Vivement la partie 3 !
    soulfull posted the 03/06/2026 at 10:56 PM
    Je viens d'avoir une Ps5 pro et je peux enfin commencer Rebirth. Sur Ps5 clasique le mode performance était degeulasse et le mode fidelité pas assez fluide comparé à Remake.
    magneto860 posted the 03/06/2026 at 11:13 PM
    A ce stade il est passé le gros crabe qui one shot toute l'equipe ? Qui était un peu l'équivalent d'une chimère purgatrice dans FF7 ?
    zekk posted the 03/06/2026 at 11:37 PM
    khazawi pas besoin de ce genre de commentaires à chaque sur les news du jeu...
    xynot posted the 03/06/2026 at 11:39 PM
    zekk Je sais pas ce que SE lui a fait mais ça devait être dur.
    kikoo31 posted the 03/07/2026 at 12:21 AM
    xynot il croit que c'est à cause d'eux (square enix) que Golden Sun(vu son avatar) est mort
    akinen posted the 03/07/2026 at 12:35 AM
    Ça sent les phases de TPS avec Zack et les jets de lance avec Cid, moi j’vous l’dis
    icebergbrulant posted the 03/07/2026 at 12:55 AM
    wickette Exact, c’est mon impatience qui a parlé

    Sinon, j’aimerais bien que Square-Enix déterre certaines pépites fossilisées pour les Remaker comme Chrono Trigger, Xenogears et Parasite Eve
    khazawi posted the 03/07/2026 at 04:56 AM
    zekk xynot ce sont juste des faits. Chaque gros jeu sorti fait moins que le précédent. On a accusé le fait que les jeux soient exclusifs mais en fait c'est pire que cela, ce sont des jeux dont beaucoup s'en foutent.
    wadewilson posted the 03/07/2026 at 05:39 AM
    Pareil j'ai hate
    zekk posted the 03/07/2026 at 07:19 AM
    khazawi mec on s'en balance, que tu sortes ça sur une new business ok, mais tu nous sors ça sur toutes les news du jeu, c’est.

    Au moins viens commenter si le jeu t'intéresse...

    xynot et il ne comprend même pas je me demande ce qu'il fait sur le site? Le mec n’a pas de passion, incapable de parler de jeu, il ne sait parler que business
    ...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo