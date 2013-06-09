Jason Schreier : Est-ce que Rocket Town sera dans le jeu ?



Naoki Hamaguchi : Oui, c’est un des éléments que nous avons dû modifier avec Rebirth . Donc oui.

Wutai ?



C'est un lieu central. Yuffie y fait une apparition remarquée, défendant avec conviction sa patrie. Si Wutai n'y figure pas, je pense que les fans vont me tomber dessus.

Le Highwind vous permettra-t-il de voler n'importe où ?



Nous souhaitons enrichir l'expérience de jeu. Piloter le Highwind est un élément essentiel de ce troisième opus. Je n'en dirai pas plus.

Élevage de chocobos ?



Je ne peux pas me prononcer sur le système d'élevage en lui-même. Cependant, un élément du troisième opus concernant les chocobos diffère légèrement de celui de Rebirth .

Irons-nous dans l'espace ?



Je garderai ça secret, mais étant donné que Rocket Town est présent…

Allons-nous aller sous l'eau ?



C'est une question intéressante, car [Motomu] Toriyama s'est occupé de la partie sous-marine du jeu. Il a donc peut-être apporté sa contribution. Je n'en dirai pas plus.

La zone du Grand Glacier sera-t-elle aussi grande que dans le jeu original ?



Puisqu'il s'agit d'un élément majeur du jeu, je ne m'étendrai pas sur les détails. Mais étant donné que vers la fin de Rebirth , nous nous trouvons dans la Cité Oubliée — et que dans le premier opus, on accédait ensuite à l'Auberge de Glace (Icicle Inn) —, je suppose que cela donne un aperçu du début de ce troisième volet. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience.

C'est via une interview de Schreier via Bloomberg qu'on en apprend plus sur le prochain FF de Square EnixHamaguchi a laissé entendre que le troisième opus apporterait de nouveaux éléments de gameplay qui n'étaient pas présents dans les deux premiers. « Nous ne voulions pas que les trois opus soient une simple refonte du même jeu », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète. « Nous voulons nous assurer que chaque opus apporte son lot de nouveautés en termes d'échelle, tout en conservant cette fraîcheur à chaque nouvelle sortie. »Il a ajouté que son équipe « avait déjà mis en place les bases du gameplay » et qu'elle était en train de peaufiner et de perfectionner le jeu en vue de sa sortie.En 2023, Hamaguchi m'avait confié que l'un des secrets du succès de Rebirth résidait dans la fidélisation du personnel, ce qui a également été le cas pour ce troisième opus. « Je pense que près de 95 % du personnel de Rebirth a participé au troisième projet », avait-il déclaré.