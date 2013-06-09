SONY Waypoint
Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 03/06/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2160
visites since opening : 7876455
subscribers : 222
bloggers : 4
Final Fantasy VII Remake Part III : nouvelles infos et confirmations
Playstation 5


C'est via une interview de Schreier via Bloomberg qu'on en apprend plus sur le prochain FF de Square Enix

Hamaguchi a laissé entendre que le troisième opus apporterait de nouveaux éléments de gameplay qui n'étaient pas présents dans les deux premiers. « Nous ne voulions pas que les trois opus soient une simple refonte du même jeu », a-t-il déclaré par l'intermédiaire d'un interprète. « Nous voulons nous assurer que chaque opus apporte son lot de nouveautés en termes d'échelle, tout en conservant cette fraîcheur à chaque nouvelle sortie. »

Il a ajouté que son équipe « avait déjà mis en place les bases du gameplay » et qu'elle était en train de peaufiner et de perfectionner le jeu en vue de sa sortie.

En 2023, Hamaguchi m'avait confié que l'un des secrets du succès de Rebirth résidait dans la fidélisation du personnel, ce qui a également été le cas pour ce troisième opus. « Je pense que près de 95 % du personnel de Rebirth a participé au troisième projet », avait-il déclaré.

Jason Schreier : Est-ce que Rocket Town sera dans le jeu ?

Naoki Hamaguchi : Oui, c’est un des éléments que nous avons dû modifier avec Rebirth . Donc oui.


Wutai ?

C'est un lieu central. Yuffie y fait une apparition remarquée, défendant avec conviction sa patrie. Si Wutai n'y figure pas, je pense que les fans vont me tomber dessus.


Le Highwind vous permettra-t-il de voler n'importe où ?

Nous souhaitons enrichir l'expérience de jeu. Piloter le Highwind est un élément essentiel de ce troisième opus. Je n'en dirai pas plus.


Élevage de chocobos ?

Je ne peux pas me prononcer sur le système d'élevage en lui-même. Cependant, un élément du troisième opus concernant les chocobos diffère légèrement de celui de Rebirth .


Irons-nous dans l'espace ?

Je garderai ça secret, mais étant donné que Rocket Town est présent…


Allons-nous aller sous l'eau ?

C'est une question intéressante, car [Motomu] Toriyama s'est occupé de la partie sous-marine du jeu. Il a donc peut-être apporté sa contribution. Je n'en dirai pas plus.


La zone du Grand Glacier sera-t-elle aussi grande que dans le jeu original ?

Puisqu'il s'agit d'un élément majeur du jeu, je ne m'étendrai pas sur les détails. Mais étant donné que vers la fin de Rebirth , nous nous trouvons dans la Cité Oubliée — et que dans le premier opus, on accédait ensuite à l'Auberge de Glace (Icicle Inn) —, je suppose que cela donne un aperçu du début de ce troisième volet. J'espère que les joueurs l'attendront avec impatience.
Schreier/Bloomberg - https://bsky.app/profile/did:plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mgfvqsny6s2t?ref_src=embed
    posted the 03/06/2026 at 06:56 PM by jenicris
    comments (6)
    kikoo31 posted the 03/06/2026 at 07:12 PM
    vivement les news du jeu de la part de SE
    51love posted the 03/06/2026 at 07:17 PM
    Ça promet pas mal niveau ambition.

    Et le fait de faire évoluer le système de combat entre chaque partie c'est bien aussi, même s'il est déjà très bon, c'est tout en leur honneur

    Vivement la présentation et qu'on sache la date de sortie.
    brook1 posted the 03/06/2026 at 07:17 PM
    On va sûrement commencer le jeu au village Glaçons.
    snave posted the 03/06/2026 at 07:36 PM
    Que j'ai hâte, que j'ai hâte de cette part.3 Je vais le savourer comme il se doit.
    icebergbrulant posted the 03/06/2026 at 07:38 PM
    Hâte d’y jouer mais ce ne sera pas avant mars 2027 je sens
    wickette posted the 03/06/2026 at 07:54 PM
    icebergbrulant

    En même temps ils ont fait

    FFVII 2020
    FFVII rebirth début 2024
    FFVII part 3 2027

    Pour 3 gros AAA de cette qualité (qu'on aime ou pas on s'en fiche ça ne change rien à la quantité de boulot derrière) je trouve ça ultra efficace et bien plus productifs que d'autres équipes (surtout chez Square )
