« Le développement du troisième volet avance très bien, et nous sommes presque exactement dans les délais que nous nous étions fixés au début du projet. Le jeu est déjà jouable et nous sommes dans la phase finale de développement, où nous affinons et développons l'expérience.

Nous en sommes à un stade où la qualité s'améliore de jour en jour, et chaque fois que nous y jouons, le décor semble différent, ce qui est vraiment passionnant. Je pense que nous pourrons bientôt partager des informations avec tout le monde. »

Naoki Hamaguchi confirme que le développement de FF7 Remake partie 3 avance très bien et que le jeu est déjà jouable. Il indique que l'équipe est dans la dernière ligne droite et qu'elle pourra bientôt en dévoiler davantage !Il dit également que le fait de proposer la trilogie sur plusieurs plateformes ne diminuera pas la qualité du troisième opus.Et ne fera aucun compromis sur les graphismes.