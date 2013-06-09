Interview
Naoki Hamaguchi confirme que le développement de FF7 Remake partie 3 avance très bien et que le jeu est déjà jouable. Il indique que l'équipe est dans la dernière ligne droite et qu'elle pourra bientôt en dévoiler davantage !
« Le développement du troisième volet avance très bien, et nous sommes presque exactement dans les délais que nous nous étions fixés au début du projet. Le jeu est déjà jouable et nous sommes dans la phase finale de développement, où nous affinons et développons l'expérience.
Nous en sommes à un stade où la qualité s'améliore de jour en jour, et chaque fois que nous y jouons, le décor semble différent, ce qui est vraiment passionnant. Je pense que nous pourrons bientôt partager des informations avec tout le monde. »
Il dit également que le fait de proposer la trilogie sur plusieurs plateformes ne diminuera pas la qualité du troisième opus.
Et ne fera aucun compromis sur les graphismes.
posted the 02/16/2026 at 10:08 AM by jenicris
Comme ça d'une pierre 2 coups. Tu lances le marketing autour de la P3 et tu fais bénéficier par la meme occasion de cette visibilité à ce portage tardif
Avec une sortie début 2027 pr rester dans l'exercice fiscal 2026 et faire plaisir aux actionnaires
Hate de voir la fin du jeu!
En espérant qu'ils arrivent à moderniser un peu l'aspect narratif du jeu, en adoptant un ton un peu moins malaisant par moment..
C'était plutôt reussi de ce côté là sur FF16, et avec le succès de CO il y a certainement quelques notes à prendre pour tendre vers ce que le public aime de nos jours, vu qu'il a été globalement plus apprécié par le public.
T'as un des plus beaux casting de l'histoire du JRPG, des personnages attachants, une bonne histoire, des beaux environnements, un système de combat carré et bien fichu.
Après ya des choses qui me gênent dans les 2 premiers jeux, mais pour rien au monde un fan de RPG devrait passer à côté.
Et pour sa propre culture, FF7, c'est LE JRPG, c'est un peu comme être cinéphile mais ne pas regarder des grands classiques comme les Spielberg
Malheureusement, je pense que tant que ff7 rebirth ne soit pas sorti sur switch2, nous n aurons pas de news de la part 3.
Du coup, je m attends au minimum d une annonce pour septembre; il n y aura rien avant.
En effet, pour ceux qui decouvre les jeux uniquement sur switch2, voir des trailer spoilant du 3 avant que rebirth ne sorte ne sera pas pertinent.
Parce que pour les autres projets (KH4 et DQ12), c’est silence radio.
Après, je pense que quand le dernier épisode sera sortie, et qu'on aura un planning assez clair, je verrais plus clair.
Les mini-jeux, les quêtes secondaires fedex et certains points sont frustrants oui, pour autant je l'ai bien apprécié mais j'espère vraiment pour part 3 ils aient appris de leurs erreurs sur rebirth
Ils ont fait les erreurs un peu typiques des open world dessus
Apres oui les mini jeux ou certains passages un peu lourd mais souvent tu pouvais les raccourcir (t'es pas oblige we te taper tout le tournoi, ou tout le truc de Costa Del Sol par ex).