name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/16/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2153
visites since opening : 7817008
subscribers : 222
bloggers : 4
Hamaguchi : FFVII Remake Part III est dans sa phase finale de développement, et nouvelles infos bientôt
Interview


Naoki Hamaguchi confirme que le développement de FF7 Remake partie 3 avance très bien et que le jeu est déjà jouable. Il indique que l'équipe est dans la dernière ligne droite et qu'elle pourra bientôt en dévoiler davantage !

« Le développement du troisième volet avance très bien, et nous sommes presque exactement dans les délais que nous nous étions fixés au début du projet. Le jeu est déjà jouable et nous sommes dans la phase finale de développement, où nous affinons et développons l'expérience.
Nous en sommes à un stade où la qualité s'améliore de jour en jour, et chaque fois que nous y jouons, le décor semble différent, ce qui est vraiment passionnant. Je pense que nous pourrons bientôt partager des informations avec tout le monde. »


Il dit également que le fait de proposer la trilogie sur plusieurs plateformes ne diminuera pas la qualité du troisième opus.
Et ne fera aucun compromis sur les graphismes.
https://x.com/i/status/2023331660612382798
    tags : square enix final fantasy vii ps5
    tripy73, kisukesan, junaldinho, tynokarts, alucardhellsing
    posted the 02/16/2026 at 10:08 AM by jenicris
    comments (22)
    hypermario posted the 02/16/2026 at 10:23 AM
    Un remake de secret of mana avec le moteur svp
    51love posted the 02/16/2026 at 10:40 AM
    Trop cool ma main à couper présentation cet été au moment de la sortie de Rebirth sur S2.


    Comme ça d'une pierre 2 coups. Tu lances le marketing autour de la P3 et tu fais bénéficier par la meme occasion de cette visibilité à ce portage tardif

    Avec une sortie début 2027 pr rester dans l'exercice fiscal 2026 et faire plaisir aux actionnaires


    Hate de voir la fin du jeu!

    En espérant qu'ils arrivent à moderniser un peu l'aspect narratif du jeu, en adoptant un ton un peu moins malaisant par moment..

    C'était plutôt reussi de ce côté là sur FF16, et avec le succès de CO il y a certainement quelques notes à prendre pour tendre vers ce que le public aime de nos jours, vu qu'il a été globalement plus apprécié par le public.
    cyr posted the 02/16/2026 at 10:42 AM
    Cool comme ça je serais si la fin vaut le coup ou pas. Ça m'éviterai d'acheter le début et le milieu du jeux pour rien.
    ouroboros4 posted the 02/16/2026 at 10:43 AM
    cyr
    brook1 posted the 02/16/2026 at 10:44 AM
    C’est fou comment ils ont changé leur discours depuis que la nouvelle direction a pris le pouvoir.
    51love posted the 02/16/2026 at 10:52 AM
    cyr tu peux les commencer ce sont de bons jeux, ya aucune raison que la P3 soit pas au niveau.

    T'as un des plus beaux casting de l'histoire du JRPG, des personnages attachants, une bonne histoire, des beaux environnements, un système de combat carré et bien fichu.

    Après ya des choses qui me gênent dans les 2 premiers jeux, mais pour rien au monde un fan de RPG devrait passer à côté.

    Et pour sa propre culture, FF7, c'est LE JRPG, c'est un peu comme être cinéphile mais ne pas regarder des grands classiques comme les Spielberg
    adamjensen posted the 02/16/2026 at 10:58 AM
    Hâte de voir le premier trailer.
    ratchet posted the 02/16/2026 at 11:08 AM
    Vivement
    alucardhellsing posted the 02/16/2026 at 11:15 AM
    ravyxxs posted the 02/16/2026 at 11:18 AM
    Parfait toujours pas fait la première partie gros backlog..
    taiko posted the 02/16/2026 at 11:36 AM
    Le 2 m'est tombé des mains. C'est niais, c'est long et inintéressant.
    kikoo31 posted the 02/16/2026 at 12:12 PM
    ouroboros4
    fan2jeux posted the 02/16/2026 at 12:16 PM
    Ça commence a faire long.

    Malheureusement, je pense que tant que ff7 rebirth ne soit pas sorti sur switch2, nous n aurons pas de news de la part 3.

    Du coup, je m attends au minimum d une annonce pour septembre; il n y aura rien avant.
    En effet, pour ceux qui decouvre les jeux uniquement sur switch2, voir des trailer spoilant du 3 avant que rebirth ne sorte ne sera pas pertinent.
    brook1 posted the 02/16/2026 at 12:22 PM
    fan2jeux Il y aura peut-être des infos au Summer Game Fest.
    pimoody posted the 02/16/2026 at 12:58 PM
    Après ça enchaîne Advent Children et Dirge of Cerberus ?
    asakk posted the 02/16/2026 at 01:06 PM
    brook1 Comment ça ? J’ai peut-être loupé un épisode ?
    Parce que pour les autres projets (KH4 et DQ12), c’est silence radio.
    perse9 posted the 02/16/2026 at 01:18 PM
    les pauvres ils doivent se faire harceler...Le rebirth est sortie qu'en 2024 donc logique qu'on est pas eu de trailer jusqu'à present. Le Rebirth va sortir cette année en plus sur switch. Square enix devrait plutot nous donner des news de dragon quest 12 et kingdom heart 4 car là c'est inquiétant
    brook1 posted the 02/16/2026 at 01:35 PM
    asakk C'est une rumeur, peut-être qu'il n'aura rien. Pour continuer de rever, d'après le même leaker, il se poserait la question de sortir KH4 la même année que FF7 Part 3, c’est-à-dire en 2027.
    cyr posted the 02/16/2026 at 01:45 PM
    51love jamais fait FF7. Certains n'ont pas aimé le rebirth.

    Après, je pense que quand le dernier épisode sera sortie, et qu'on aura un planning assez clair, je verrais plus clair.
    kroseur posted the 02/16/2026 at 07:06 PM
    Vivement mais je pense qu'on aura rien d'ici la summer game fest...
    wickette posted the 02/16/2026 at 10:04 PM
    taiko
    Les mini-jeux, les quêtes secondaires fedex et certains points sont frustrants oui, pour autant je l'ai bien apprécié mais j'espère vraiment pour part 3 ils aient appris de leurs erreurs sur rebirth

    Ils ont fait les erreurs un peu typiques des open world dessus
    suikoden posted the 02/17/2026 at 01:58 PM
    wickette J'ai pas trouvé moi, j'ai trouvé que c'etait mesure le nombre de quetes par zone, t'en avais 10 a tout casser par region dont 2/3 vraiment sympa (notamment celles qui developpent le Lore) et les plus basiques etaient généralement pas très longues.

    Apres oui les mini jeux ou certains passages un peu lourd mais souvent tu pouvais les raccourcir (t'es pas oblige we te taper tout le tournoi, ou tout le truc de Costa Del Sol par ex).
