Final Fantasy VII Rebirth
25
Likers
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 02/16/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2153
visites since opening : 7808637
subscribers : 222
bloggers : 4
Hamaguchi : FFVII Remake Part III est dans sa phase finale de développement, et nouvelles infos bientôt
Interview


Naoki Hamaguchi confirme que le développement de FF7 Remake partie 3 avance très bien et que le jeu est déjà jouable. Il indique que l'équipe est dans la dernière ligne droite et qu'elle pourra bientôt en dévoiler davantage !

« Le développement du troisième volet avance très bien, et nous sommes presque exactement dans les délais que nous nous étions fixés au début du projet. Le jeu est déjà jouable et nous sommes dans la phase finale de développement, où nous affinons et développons l'expérience.
Nous en sommes à un stade où la qualité s'améliore de jour en jour, et chaque fois que nous y jouons, le décor semble différent, ce qui est vraiment passionnant. Je pense que nous pourrons bientôt partager des informations avec tout le monde. »


Il dit également que le fait de proposer la trilogie sur plusieurs plateformes ne diminuera pas la qualité du troisième opus.
Et ne fera aucun compromis sur les graphismes.
https://x.com/i/status/2023331660612382798
    tags : square enix final fantasy vii ps5
    posted the 02/16/2026 at 10:08 AM by jenicris
    comments (1)
    hypermario posted the 02/16/2026 at 10:23 AM
    Un remake de secret of mana avec le moteur svp
