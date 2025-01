Sony Corp. procède à un remaniement de sa direction à Tokyo et à San Mateo, en élevant Hiroki Totoki au poste de CEO de l'entreprise, tandis queCe remaniement, qui entrera en vigueur le 1er avril, a été approuvé mardi en fin de journée par le conseil d'administration du géant de l'électronique et du divertissement à Tokyo.M. Nishino a été nommé PDG du Platform Business Group de Sony Interactive en mai 2024. Il partage la supervision du fabricant de PlayStation avec Herman Hulst, qui était PDG de la division Studio Business Group. Ces nominations ont été faites à la suite du départ du PDG Jim Ryan. L'accession de Nishino au poste de CEO de SIE a surpris les observateurs du secteur.Nishino restera également le CEO du Platform Business Group, et en tant que CEO du Studio Business Group, Hulst continuera à diriger le développement, l'édition et les opérations commerciales du contenu first party de SIE.Dans sa dernière interview Nishino disait :- Que les consoles PlayStation restaient la priorité de SIE- Qu'il cherchaient des idées pour que la PS5 dépasse la PS4.- Que la PS5 allait durée 10 ans comme les ancienne PlayStation.- Que la PS5 et la PS6 allaient cohabiter pas mal de temps.