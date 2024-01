Cela vient de AreaJugones, qui avait leak en novembre dernier le roguelike de God of War : Ragnarok, à savoir Vahalla qui fut dévoilé aux Games Awards.Là selon leurs sources, un remake du premier MGS serait en développement depuis plusieurs années et sortirait uniquement sur PS5 (seule plateforme mentionné pour l'instant). Même s'il est logique d'imaginer qu'il y ait au moins une version PC comme Silent Hill 2.Selon eux, c'est le projet sur lequel Konami va mettre tous ses efforts après Metal Gear Solid 3 Delta.Ils connaissent pas le studio qui le développe.

posted the 01/02/2024 at 05:37 PM by jenicris