Détails de l'interface :





Touches pour chaque actions :







□ - Attaque

△ - Magie

□ ➝ △ - Rafale de magie

Maintenir □ - Lame brûlante

Hold △ - Charge Shot

□ + X (sol) - Fendre

□ + X (air) - Poussée vers le bas

R2 + Touch Pad - Provoquer



En maintenant △, tu peux charger la magie et changer de sort, par exemple Fire > Fira, Aero > Aerora !



Le type de magie dépend de l'Eikon que vous avez équipé : Ifrit = magie de feu, Garuda = magie de vent, etc.



Vous pouvez provoquer les ennemis avec R2 + Touch Pad. Cela permet d'attirer les ennemis vers soi tout en infligeant des dégâts à distance.

FF16 Esquiver et parer !







R1 - Esquive

R1 à temps - Esquive de précision

□ à temps - Parade



Vous pouvez esquiver autant de fois que vous le souhaitez. L'esquive de précision ralentit le mouvement de l'ennemi pendant un temps limité. En appuyant sur □ ou △ pendant l'esquive de précision, vous pouvez contrer. Parer les attaques ralentit le temps !



L'esquive est importante dans FF16. Chaque ennemi a son propre timing d'attaque que vous devez essayer de contrer. Si vous la maîtrisez, cette technique est très puissante. Certaines capacités d'Eikon utilisées au bon moment peuvent également contrer les attaques ennemies. Il existe également des objets d'équipement qui vous permettent d'esquiver automatiquement !



Toute la force d'attaque est liée à vos statistiques de base de force et d'attaque. L'équipement permet également d'améliorer la force d'attaque.

Les statistiques de Final Fantasy XVI expliquées !







HP - A 0, vous êtes incapable de vous battre

Attaque - STR + buffs d'équipement

Défense - VIT + buffs d'équipement

Stagger - WIL + buffs d'équipement

STR - Les dégâts augmentent avec la valeur

VIT - Les dégâts subis diminuent avec la valeur

WIL - Facilite l'échelonnement



Il n'y a pas de statistiques de MP dans FF16.



STR (Force)

VIT (Vitalité)

WIL (Volonté)



(*** + buffs d'équipement) signifie que la valeur est calculée à partir de la valeur de STR/ VIT/ WIL combinée avec les performances de l'équipement)



Il y a d'autres capacités et objets qui permettent d'augmenter les statues et de les personnaliser.

Les capacités des Eikons de FF16 !











Vous pouvez équiper 3 Eikons à la fois. 1 capacité appelée "Trait Eikonique" est fixée à ○. 2 autres capacités d'Eikon peuvent être modifiées et sont activées en utilisant R2 + □/ R2 + △. Certaines capacités nécessitent un temps de refroidissement pendant lequel tu peux changer d'Eikon. Les capacités ont des effets.

Points d'aptitude !







Tu gagnes des PA en combattant et en montant en niveau. Chaque Eikon dispose de 4 aptitudes et d'un trait eikonique. Une fois que tu maîtrises une capacité, tu peux changer l'emplacement de cette capacité pour une autre capacité d'Eikon afin de mélanger et d'assortir les capacités. Les PA peuvent être réinitialisés à tout moment, ce qui te permet d'essayer différentes constructions !

FF16 Limit Break !







Au fur et à mesure que vous recevez et infligez des dégâts, votre jauge Limit Break se remplit. Utilisez L3+R3 pour l'activer, après quoi Clive sera enveloppé de flammes et aura une attaque et une défense accrues. Le comportement de l'attaque change et les HP se rétablissent lentement. Très efficace quand il est utilisé sur des ennemis en état d'ébriété !

Fin de partie !







Lorsque vos HP atteignent 0, la partie est terminée. Vous pouvez réessayer le combat, recommencer à partir d'un point de contrôle antérieur ou aller à l'écran titre. Les objets utilisés pendant le combat seront également réinitialisés, vous ne serez donc pas à court d'objets de récupération en réessayant !

Torgal, l'ami de Clive, se battra à vos côtés dans FF16. Vous pouvez donner 3 ordres à Torgal:









Sic : Attaque l'ennemi

Heal : Récupère les PV de Clive

Ravage : Se jette sur l'ennemi (lance les ennemis légers vers le haut)



- Les autres membres du groupe se battent avec vous mais sont contrôlés par l'IA.

- Vous pouvez caresser Torgal !

-Nous avons entendu dire qu'il y aurait environ 11 heures de cutscenes dans FF16. C'est beaucoup de volume à attendre !



Yoshida : L'estimation de 11 heures n'inclut même pas les scènes qui se déroulent pendant les batailles, donc c'est vraiment un gros volume. Et cela n'inclut pas non plus les quêtes secondaires.



Takai : Nous avons également préparé des scènes pour le contenu qui n'est pas lié à l'histoire principale.



Combien d'heures faut-il pour terminer l'histoire principale du jeu ?



Takai : FF16 est un jeu axé sur l'histoire qui vous emmènera sur des montagnes russes. Vous découvrirez l'intégralité du mode de vie de Clive, et il vous faudra probablement 35 heures pour terminer le jeu. Si nous incluons le contenu annexe, cela peut être le double.



-Le double, cela signifie environ 70 heures... C'est beaucoup plus que prévu !



Takai : Nous avons entendu des gens demander "si vous vous concentrez sur l'histoire principale, cela signifie-t-il qu'il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires ?" Ce n'est absolument pas le cas, car nous avons bien sûr préparé de nombreuses quêtes secondaires.



Yoshida : Au tout début du développement du jeu, j'avais en tête l'idée que les joueurs sont aujourd'hui très occupés par d'autres choses, et je voulais donc qu'ils puissent au moins essayer de terminer l'histoire. Je pensais qu'il serait logique de terminer le jeu en une vingtaine d'heures, mais je me suis retrouvé avec de plus en plus de choses à faire.



Takai : Je pensais aussi qu'il serait bon de pouvoir terminer le jeu en 24 heures environ, soit la durée d'une journée, mais au fur et à mesure que nous travaillions sur le jeu, les choses n'ont cessé de s'étendre...(rires)



Yoshida : Pour ce jeu, nous voulions vraiment que le joueur puisse vivre l'histoire du début à la fin. Si l'histoire était trop longue, le joueur risquerait de se lasser. C'est pourquoi nous voulons que FF16 ressemble à une expérience de montagnes russes où, juste au moment où vous pensez voir la route devant vous, vous êtes entraîné dans une autre direction.



En conséquence, le jeu est vraiment bourré d'histoire, de batailles, etc., et si vous ne sautez aucune scène, il vous faudra environ 35 heures pour comprendre l'essentiel de l'histoire et terminer le jeu. Si vous voulez maîtriser toutes les capacités, rassembler tous les accessoires, faire toutes les quêtes secondaires et participer à toutes les chasses aux monstres, vous aurez probablement besoin de 70 à 80 heures de jeu. De plus, nous avons inclus un mode New Game+ incroyablement difficile qui vous permet de conserver toutes vos statistiques et qui s'appelle le "Mode Final Fantasy". Cela ajoutera probablement encore plus d'heures de jeu.



Takai : Nous allons également mettre en place un tableau de score pour les points d'attaque, et après le deuxième tour, vous verrez un tableau de classement. Une fois que vous l'aurez essayé, vous pourrez littéralement jouer à l'infini et vous mesurer à d'autres joueurs du monde entier, moi y compris (rires).

Tous ces détails viennent du dernier Famitsu: